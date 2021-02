Beginn des zweiten Impeachments – Ist der Sturm auf das Capitol seine Schuld? Das Amtsenthebungsverfahren soll ab Dienstag klären, ob Donald Trump verantwortlich ist für die Unruhen in Washington. Für die Demokraten ist die Beweislage eindeutig. Doch darauf kommt es nicht unbedingt an. Thorsten Denkler aus New York

Sein erstes Impeachment hatte er sich Ende 2018 eingehandelt: Donald Trump. Foto: Keystone

Knapp fünf Wochen ist der 6. Januar nun her, der Tag, an dem sich eine Horde von Trump-Unterstützern aufgemacht hatte, das Capitol in Washington zu stürmen. Die Aufrührer durchbrachen Polizeisperren, drangen mit Gebrüll in das Gebäude vor, verwüsteten Büros. Fünf Menschen verloren ihr Leben. Sie wollten die für jenen Tag, den 6. Januar, angesetzte Zertifizierung der Präsidentschaftswahl verhindern.

Nach dem Willen der Demokraten und einiger weniger Republikaner soll der Mann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, den sie für den Drahtzieher halten. An diesem Dienstag beginnt das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, vor dem Senat. Es könnte damit enden, dass dieser von zwei Drittel der anwesenden Senatoren schuldig gesprochen wird; das ist das erforderliche Quorum. Und dass ihm in einer anschliessenden Abstimmung verboten wird, je wieder ein öffentliches Amt anzunehmen. Für eine Amtsenthebung müssten – sofern sich keiner der 100 Senatoren der Stimme enthält – 17 Republikaner mit den Demokraten stimmen. Ein Ämterverbot wäre danach mit einfacher Mehrheit zu erreichen.