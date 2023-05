Die US-Bankenkrise ist nicht vorbei – Die nächste US-Bank wackelt Schon taumelt eine weitere Regionalbank, die Pac-West Bancorp. Warum die USA die Lage nicht in den Griff bekommen. Meike Schreiber

Die nächste Krisenbank: Dunkle Wolken über einer Filiale der Pacific Western Bank. Foto: Ashley Landis (Keystone, AP)

Es war nur eine Verschnaufpause, nachdem die strauchelnde First Republic Bank am Montag vom Bankenkonzern JP Morgan aufgefangen worden war. Die Turbulenzen bei den US-Regionalbanken gehen weiter: In den vergangenen Wochen waren bereits vier Institute kollabiert, mit der Pac-West Bancorp aus Los Angeles traf es nun das nächste Geldhaus.

Die Bank prüfe «alle Optionen», hiess es am Mittwochabend. Mit anderen Worten: Man will retten, was zu retten ist, sei es mit einem Verkauf oder frischem Kapital oder irgendetwas anderem. Die Aktien brachen am Donnerstag um 50 Prozent ein. Auch die Kurse weiterer Regionalbanken gaben stark nach.

Pac-West versuchte am Donnerstag noch, die Anleger zu beruhigen: Seit der Rettung der First Republic durch JP Morgan am Montag habe es keine ungewöhnlichen Abflüsse von Einlagen gegeben, versicherte die Bank. Geholfen hat es wohl nicht. Seit Beginn der Krise der Regionalbanken Anfang März hatten die Aktien fast 90 Prozent ihres Wertes verloren. Auch eine Kapitalerhöhung hatte nicht mehr gereicht, die Lage dauerhaft zu stabilisieren.

Auslöser der schlimmsten Bankenkrise seit der Finanzkrise 2008 war der Kollaps der Silicon Valley Bank Anfang März. Viele Anleger zogen daraufhin ihr Geld bei Regionalbanken ab. «Das Vertrauen in ein Finanzinstitut wird über Jahrzehnte aufgebaut und in Tagen zerstört. Wenn ein Dominostein fällt, beginnt die nächstschwächste Bank zu wackeln», schrieb der Hedgefonds-Investor Bill Ackman auf Twitter und forderte die Regulierungsbehörden auf, die Einlagen der Kunden umfassend abzusichern. «Bis Investoren dafür belohnt werden, auf eine wackelnde Bank zu setzen, wird es kein Gebot geben», schrieb er.

Grosse Banken und Private-Equity-Firmen hatten sich daher geweigert, Regionalbanken ohne staatlichen Rückhalt Kapital anzubieten. Sie befürchten Verluste aus den Krediten und Anlageportfolios der Geldhäuser.

Vor allem die Zinserhöhung macht den Regionalbanken zu schaffen. Sie hatten vor der Zinswende in US-Staatsanleihen investiert, die nun weniger wert sind. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöht. Das Bankensystem des Landes sei widerstandsfähig, die Bankeinlagen hätten sich stabilisiert, sagte Notenbankchef Jerome Powell.

Viele Büros in den USA stehen leer

Investorenlegenden wie Charlie Munger, ein Vertrauter von Milliardär Warren Buffett und Vizechef seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway, sind weniger zuversichtlich. In der «Financial Times» warnte er vor einigen Tagen, die US-Banken seien «voll» von «faulen Immobilienkrediten». Zwar sei die Lage «nicht annähernd so schlimm wie 2008», sagte der 99-jährige Investor.

Damals, in der Finanzkrise, hatte Berkshire Hathaway in viele strauchelnde Banken investiert. Aber: Viele Banken würden sich bereits aus der Immobilienfinanzierung zurückziehen.

Das Grundproblem: Nach Corona sind viele Mitarbeiter nicht in ihre Büros zurückgekehrt. Unternehmen lassen daher ihre Mietverträge auslaufen. Hinzu kommen die Entlassungen der Techkonzerne. Das drückt Mieten und Preise, dazu kommen die steigenden Zinsen, die Anschlussfinanzierungen verteuern. Im schlimmsten Fall zahlen die Firmen ihre Miete nicht mehr und geben die Immobilie einfach an die Bank.

All das trifft derzeit vor allem die Regionalbanken, die stark auf diesem Markt engagiert sind.

