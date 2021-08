Pfadi am Turnier in Stäfa – Die nächsten Siege mit reduziertem Bestand Die Handball-Saison beginnt in knapp zwei Wochen. Pfadi hat sich in zwei weiteren Testspielen erneut nicht in Bestbesetzung darauf vorbereitet. Urs Stanger

Im Halbfinal des Turniers in Stäfa hielt Pfadi (Markus Sjöbrink und Cédrie Tynowski) den Gastgebern stand. Michael Trost

Wer als Schweizer Meister zu einem Turnier mit zwei NLB-Vereinen und dem Neunten der letzten NLA-Saison antritt, der macht das natürlich als Favorit. Die Winterthurer wurden ihrer Rolle gerecht und schlossen am Samstag in Stäfa auf Rang 1 ab. Sie landeten zwei weitere Siege – nach jenen zwei in den bisherigen Testpartien gegen Konstanz.

«Es war mehr oder weniger das, was man erwarten konnte», sagte Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic zu Leistung und Ausbeute in Stäfa. Ihm fehlten neun Spieler. Gegenüber dem Sieg am Mittwoch in Konstanz war immerhin Torhüter Dennis Wipf wieder einsatzfähig.