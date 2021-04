Corona-Lockerungen im Bundesrat – Die nächsten Tage sind entscheidend Kantone und Gastronomie hoffen auf Lockerungen. Doch die epidemiologische Lage ist unklar, sodass der Bundesrat möglicherweise bis Ende April zuwartet. Markus Brotschi

Kantone haben die Öffnung der Restaurant-Terrassen schon im März gefordert. Nächste Woche prüft der Bundesrat die epidemiologische Lage erneut. Foto: Franziska Rothenbühler

Während in Deutschland bei tieferen Inzidenzahlen als in der Schweiz über einen erneuten Lockdown gestritten wird, halten sich in Bern die politischen Akteure bedeckt. Aus dem Umfeld der Bundesräte heisst es, Entscheidungen über weitere Lockerungen oder auch Verschärfungen der Corona-Massnahmen seien am kommenden Mittwoch kaum zu erwarten. Dann trifft sich der Bundesrat zu seiner ersten Sitzung nach den Osterferien.

Als Begründung für die Zurückhaltung wird angeführt, die Infektionszahlen seien noch immer am Steigen, blieben jedoch unter den Alarmwerten des Bundesrats. Auch sei der Druck aus der Wirtschaft längst nicht mehr so gross wie vor den anderen Öffnungsentscheiden seit Anfang Jahr.