Endlager für radioaktive Abfälle – Die Nagra weiss, dass sie noch nicht alles weiss Im Herbst will die Nagra bekannt geben, wo sie das Schweizer Endlager bauen will. Mit dem Standortvorschlag endet ihre Forschung aber noch lange nicht. Markus Brupbacher

Ein Bohrkopf auf dem Nagra-Tiefbohrungsplatz bei Rheinau letzten Sommer. Foto: Madeleine Schoder

Normalerweise informiert die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) darüber, was sie weiss. Bei einem Hintergrundgespräch für Medienschaffende hat sie kürzlich das Ganze auf den Kopf gestellt: Was weiss die Nagra (noch) nicht? Wie geht sie mit offenen Fragen und Ungewissheiten um? In weniger als einem Jahr gibt sie bekannt, wo sie das geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle bauen will: im Zürcher Weinland, im Zürcher Unterland nördlich der Lägern oder am Aargauer Bözberg.