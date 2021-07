Country-Rock aus Winterthur – Die Nashville Rebels fliegen nach Amerika Seit 30 Jahren garantieren die Nashville Rebels für Partystimmung. Jetzt nehmen sie in den legendären Sun-Studios in Memphis, Tennessee, eine Platte auf. Helmut Dworschak

Rock’n’Roll, Country und Südstaaten-Rock: Die Nashville Rebels in ihrem Übungsraum in Töss. Foto: Madeleine Schoder

«So klingt das bei uns.» Bandleader Hämpi Ruf meint die eben gespielten Stücke, seine Country-Ballade «Montana», den Song «The Bottle Let Me Down» von Merle Haggard und ein eigenes Rockabilly-Stück. Letzteres habe er «many years ago» geschrieben. «Mit Rock’n’Roll, Country und Südstaaten-Rock können wir die Leute mitreissen.»

Die Nashville Rebels proben in einem Luftschutzkeller unter der Turnhalle des Gutenberg-Schulhauses in Töss, wie jeden Dienstagabend. An den Wänden Elvis und James Dean, alte Schwarzweissfotos der Bandmusiker, blonde Schönheiten mit langen Beinen und Cowboys mit Gitarre. Die Musik ist ihr Flugzeug. Das Emblem der Band besteht aus einem stilisierten Adler mit einem Mikrofon anstelle des Kopfs. «The Eagle Always Flies Alone», so hiess die zweite CD. Sie erschien 1996, zwei Jahre davor gewann die Band den Swiss Country Music Award.