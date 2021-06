Winterthurer Jugendarbeit zahlt sich aus – Die Nati zählt auf Winterthur Fünf Spieler mit Vergangenheit in Winterthur sind an der diesjährigen EM dabei. Eine Übersicht. Jan Andrin Stolz

Die ehemaligen Winterthurer Remo Freuler (links) und Admir Mehmedi (rechts) bedanken sich nach dem Sieg gegen die Türkei bei den mitgereisten Fans. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der Fussballclub Winterthur hat in den vergangenen Jahren schweizweit den Status eines Ausbildungsvereins erlangt. Viele Talente und Stars haben ihre Karriere auf der Schützenwiese gestartet oder haben zumindest eine Vergangenheit beim Verein. An der diesjährigen Europameisterschaft sind fünf Schweizer Nationalspieler einst für den FC Winterthur aufgelaufen. FCW-Geschäftsleitungsmitglied Andreas Mösli sieht dies als Beweis für die gute Jugendarbeit in den vergangenen rund 20 Jahren: «Es zeigt die Qualität, die wir jungen Spielern bieten können.»

