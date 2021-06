Tribüne «Lomo» – Die Nationalmannschaft in mir Für einmal hat nicht das Lesen den «Landbote»-Kolumnisten vom Aufräumen abgehalten. Diesmal war es das Fussballspiel. Johannes Binotto

Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Viel konnte man am Montagabend von dem EM-Fussballspiel der Schweiz gegen Frankreich lernen. Zum Beispiel, dass man sich die Haare blond färben und deswegen trotzdem und entgegen zahlreichen Journalistenmeinungen ein guter Fussballer sein kann (was ja eigentlich auch nicht so erstaunlich ist – es soll ja umgekehrt auch Menschen geben, die keine gefärbten Haare haben und trotzdem nicht Fussball spielen können).

Gelernt haben wir auch, dass es wohl langsam an der Zeit wäre, dass eine Computertastatur mit sogenannter Schweizer Belegung neben Tasten für é, è und à endlich auch eine fürs ć hat. Vor allem aber konnte man am Montag lernen, dass ein Spiel erst vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist.

Nun läuft ja das Aufräumen bei mir meist so wie bei der Schweizer Nationalmannschaft die ersten sechzig Minuten: Mit viel Elan beginne ich.

Diese Lektion ist mir persönlich ganz besonders eingefahren, weil ich ja eigentlich mein Zimmer aufräumen wollte, während auf dem Computer der Match lief. Nun läuft ja das Aufräumen bei mir meist so wie bei der Schweizer Nationalmannschaft die ersten sechzig Minuten: Mit viel Elan beginne ich. Es gelingt mir sogar ein eindrückliches Goal bzw. habe ich die herumliegenden Elektrogeräte auf meinem Pult weggeräumt und statt des Balls ins Tor die Kabel in die dazugehörige Kiste bugsiert.

Aber dann versage ich ausgerechnet beim Elfmeter beziehungsweise bei der eigentlich sehr simplen Aufgabe, endlich mal die elf Bücher, die sich seit Monaten neben dem Sofa stapeln, ins Regal zu stellen. Unweigerlich fange ich nämlich in einem der Bücher zu lesen an, verliere mich, vergesse, was ich eigentlich tun sollte, und werde beim Lesen so faul, dass ich dann denke: «Ja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, weiter aufzuräumen.»

So geht die Partie immer zu Ende. Bei mir. Aber nicht so bei Granit Xhaka und seinen Kollegen, die selbst bei scheinbar aussichtslosestem Punktestand buchstäblich bis zur allerletzten Minute am Ball bleiben. An ihnen müsste ich mir ein Vorbild in Sachen Durchhaltewillen nehmen. Immerhin: Das Lesen hat mich dieses Mal tatsächlich nicht vom Aufräumen abgehalten. Dafür aber das spannende Fussballspiel.

Mit den Nerven nudelfertig fand ich nämlich nach dem Penaltyschiessen: «Ja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, noch weiter aufzuräumen.» Ich bin dann ins Bett gegangen und hab geträumt, Yann Sommer habe mir ein privates Coaching gegeben: «Wie ich Fussballtor und Schreibtischschubladen sauber halte».

