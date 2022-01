Krisen-Gespräch in Genf – Die Nato muss «ihren Kram packen und sich an die Grenzen von 1997 begeben» Bei ersten persönlichen Gesprächen zum Ukraine-Konflikt hat der Vertreter Putins dessen Forderungen gegenüber der Gesandten Bidens bekräftigt. Der Verhandlungsspielraum scheint minimal. Silke Bigalke und Paul-Anton Krüger

«Es konnte nicht einfach sein»: Die stellvertretende US-Aussenministerin Wendy Sherman und der stellvertretende russische Aussenminister Sergei Rjabkow am Montag in Genf. Foto: Denis Balibouse (Keystone)

Es gab bereits ein Treffen vor dem Treffen, Wendy Sherman und Sergei Rjabkow haben bei einem Arbeitsessen am Sonntagabend die Stimmung ausgelotet. Ihr Gespräch sei sachlich, aber «schwierig» gewesen, sagte danach der stellvertretende russische Aussenminister Rjabkow zu Interfax, «es konnte nicht einfach sein». Am Montag wollten er und US-Diplomatin Sherman dann auch «keine Zeit verschwenden». Die beiden Unterhändler sprechen in Genf über den massiven russischen Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze, die Gefahr eines russischen Einmarschs in die Ukraine und über Wladimir Putins Forderungen, die er vor dieser Drohkulisse gestellt hat.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Ihre Aufgabe könnte schwieriger kaum sein, der Schlagabtausch zwischen Moskau und Washington nahm zuletzt einen beinahe unversöhnlichen Ton an. Moskaus Ausgangsforderungen sind für die USA und für Europa unannehmbar, dem Kreml dürfte das klar sein. Er verstehe, gestand Rjabkow der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass «diese Anforderungen für das Ohr der Nato ziemlich ehrgeizig klingen». Die Situation erfordere eben keine «standardmässigen Lösungen».

Moskau möchte nicht nur eine Garantie dafür haben, dass die Nato weder die Ukraine noch andere frühere Sowjetstaaten aufnimmt, keine Waffen auf deren Gebieten stationiert, keine gemeinsamen Übungen abhält. Das Bündnis soll seine Osterweiterung überdies praktisch zurücknehmen, sich aus allen Mitgliedsstaaten zurückziehen, die in den vergangenen knapp 15 Jahren beigetreten sind, darunter Polen und die baltischen Länder. Die Nato müsse «ihren Kram packen und sich an die Grenzen von 1997 begeben», formuliert es nun Rjabkow. Mitte Dezember hatte er zwei Vertragsentwürfe über Sicherheitsgarantien veröffentlicht, die Moskau einfordert, darin ging es auch um Militärübungen und die Stationierung von Waffen in Ländern auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion.

Jedem Land stehe es frei, selbst zu entscheiden, welchem Bündnis es beitrete, sagte Sherman nach Angaben des US-Aussenministeriums bei dem Vorgespräch am Sonntag. Die USA und ihre Verbündete haben Moskau massive Sanktionen angedroht, sollten russische Truppen in die Ukraine einmarschieren. Es gebe zwei Wege, sagte am Sonntag US-Aussenminister Antony Blinken: den der Diplomatie und den der Konfrontation «und der massiven Konsequenzen für Russland bei einer erneuten Aggression gegen die Ukraine». Nun gelte es, herauszufinden, welchen Weg Putin gehen wolle.

Blinken stellte zudem klar, dass Gespräche schwierig seien, solange Moskau «der Ukraine eine Pistole an den Kopf» halte. Er verlangt vom Kreml, seine Drohkulisse abzubauen. Über Forderungen nach «Deeskalationsmassnahmen» auf russischem Territorium werde er gar nicht erst diskutieren, entgegnete Rjabkow.

«Pistole am Kopf der Ukraine»: Russische Truppen bei einer Übung im Süden des Landes. Foto: AP

Bei so viel Absagen im Voraus, was liegt eigentlich noch auf dem Tisch, an dem Sherman und Rjabkow sitzen? Ein Thema, bei dem sie zumindest Fortschritte erzielen könnten, ist die Stationierung von Raketensystemen. Die Vertragsentwürfe des Kreml beinhalten die Forderung, dass offensive Waffensysteme nur auf dem jeweils eigenen Territorium stationiert werden dürfen oder auf Gebieten, die ausserhalb der Reichweite des anderen liegen. Die USA haben Gesprächsbereitschaft signalisiert – wenn beide Seiten bereit seien, dieselben Verpflichtungen einzugehen.

Egal, wie die Gespräche ausgehen, Putin dürfte das bilaterale Treffen ohne europäische Beteiligung bereits als Teilerfolg verbuchen. Er würde die Ukraine-Frage wohl am liebsten mit US-Präsident Joe Biden allein klären, nachdem er seine Ziele im Normandie-Format mit deutscher und französischer Beteiligung nicht hat erreichen können. In dieser Woche folgen zwei weitere Gespräche zum Thema: Am Mittwoch tagt der Nato-Russland-Rat, zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren. Am Donnerstag trifft sich die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), zu der auch Russland gehört.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dämpfte die Erwartungen. «Ich glaube nicht, dass wir erwarten können, dass diese Treffen alle Probleme lösen werden.» Er hoffe aber, dass man sich bis Ende der Woche auf ein weiteres Vorgehen einigen könne.

Fehler gefunden?Jetzt melden.