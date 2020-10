Zur Person Infos einblenden

Katja Cattaneo-Schmid, Inhaberin der Schue-Laube in Seuzach und des Schuhgeschäfts Toccare in Zürich, lebt in Unterstammheim. Aufgewachsen ist sie in Seuzach. Dort hat sie vor 12 Jahren den Laden ihrer Mutter Regula Schmid übernommen. Katja Cattaneo war lange Zeit als Personalverantwortliche auf einer Bank tätig. Von 2013 bis 2017 war sie Personalleiterin der internationalen Kinderrechtsorganisation Save the Children Schweiz.