Science Center in Winterthur – Die neue Ära des Technorama findet draussen statt Das Technorama hat sich ein neues Wahrzeichen in den Garten gebaut. Am Donnerstag taufte das Science Center die 130 Meter lange Wunderbrücke – und spritzte seine Gäste ordentlich nass. Andrea Thurnherr

Der Wasserabsturz an der Wunderbrücke mit seiner zwanzig Meter hohen Fontäne war das Highlight des Abends. Foto: Enzo Lopardo

5000 Liter Wasser stürzen auf einen Schlag zehn Meter in die Tiefe. Gleich darauf spritzt es mit ungeheurer Wucht als gleich doppelt so hohe Fontäne in die Höhe. Vorbei an den Beobachtern, die auf der Brücke stehen. Das Wahrzeichen des neuen Technorama-Parks entzückt die Besucher – und erspart einigen von ihnen die Dusche nach einem langen Sommertag.