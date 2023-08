Siedlung Hofwis in Elsau – Die neue Bibliothek ist im alten Bauernhaus angekommen Schon lange wünschten sich die Mitarbeiterinnen der Gemeinde- und Schulbibliothek neue Räume. In der Siedlung Hofwis wurde nun ein ehemaliges Bauernhaus ihren Bedürfnissen angepasst. Nicole Döbeli

Leiterin Gisela Sieber freut sich über die neuen Räume. Die Aufteilung wurde grösstenteils belassen, die Durchgänge erweitert. Foto: Enzo Lopardo

In der Garderobe hängt ein einsamer Sonnenhut, in den neuen Räumen der Gemeinde- und Schulbibliothek ist es still. Es sind Sommerferien. Seit dem 1. Juli befindet sich die Bibliothek in einem sanierten Bauernhaus, das zur Siedlung Hofwis gehört. Leiterin Gisela Sieber sagt: «Wir sind immer noch ein wenig geschafft vom Umzug, aber sehr zufrieden am neuen Ort.» 250 Zügelkisten musste das Team erst packen und anschliessend einräumen.