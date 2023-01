Soziale Gastronomie in Winterthur – Die neue Chefin, die das Bistro Dimensione am Leben erhält Zuerst sah es aus, als ob das Sozialprojekt Bistro Dimensione nach 15 Jahren zu Ende sei. Pamela De Simone, die aus einer brasilianischen Gastrofamilie stammt, wollte das nicht zulassen. Dagmar Appelt

Pamela De Simone, die neue Chefin des Dimensione, freut sich darüber, dass sich ihr Nachname mit dem Namen des Bistros reimt. Foto: Marc Dahinden

«Unvorstellbar, dass das Dimensione zugeht.» Pamela De Simone starrte im September letzten Jahres auf den Artikel im «Landboten», der die Schliessung per Ende 2022 ankündigte. Der Grund: Die finanziellen Mittel fehlten. Die sozial engagierte Gastronomin, die gleich zu Beginn des Kriegs in der Ukraine eine Sammelaktion für ukrainische Geflüchtete lanciert hat, überlegte sofort, was zu tun sei.