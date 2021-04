Musterbeispiel in Turbenthal? – Die neue E-Tankstelle ist beliebter als erwartet Die neue Schnellladestation in Turbenthal wird rege genutzt. Das Modell könnte in der Region Schule machen. Rafael Rohner

Die Schnellladestation steht beim Werkgebäude Turbenthal an der St. Gallerstrasse. Foto: Madeleine Schoder

Stephan Meister von der Energiekommission Turbenthal spaziert öfter an der neuen Schnellladestation vorbei. Er geniesst es, mit Personen zu sprechen, die dort ihr Auto aufladen. So etwa mit einem Mann, der in Turbenthal mit seinem Elektroauto seine Mutter besucht. Bevor es die Station gab, reichte es ihm manchmal nur knapp für den Rückweg. Ein anderer pendelt vom Zürioberland nach Winterthur und ist froh, kann er bei Bedarf neuerdings im Tösstal laden. Auch Taxifahrer und Einheimische beobachtet Stephan Meister an der Tankstelle.

Sein Eindruck lässt sich durch Zahlen bestätigen: Seit der Eröffnung im vergangenen Herbst wird die Tankstelle regelmässig angefahren. Meistens ist sie ein- bis mehrmals täglich in Betrieb. Die Nutzerzahlen und der Umsatz sind nach vier Monaten schon so hoch, wie man es eigentlich erst in circa drei bis vier Jahren erwartet hatte. «Die Entwicklung ist sehr erfreulich», sagt Stephan Meister.