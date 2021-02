Der Kamala-Harris-Clan – Die neuen Kennedys Kamala Harris ist die Tochter einer alleinerziehenden Mutter, das hat sie geprägt. In ihrer ganzen Familie dominieren die Frauen: Sie sind bestens ausgebildet, ehrgeizig und erfolgreich. Und sie stehen bereit. Bettina Weber

Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrem Mann Doug Emhoff sowie dem jüngsten Spross des Harris-Clans: Ihrer Grossnichte Amara, die sie «Auntie» nennt. Foto: Getty Images

Amerika hat es mit den Dynastien. Oder, neumodischer: mit den Clans. Soeben ist einer abgetreten: die Trumps – mit Donald, Melania, Barron, Ivanka, Jared, Eric, Tiffany und weiteren Anverwandten. Davor waren die Bushs, senior und junior, sowie die Clintons, er und sie. Wobei beide weder vom Glamour noch vom Drama her an den Clan aller Clans herankamen: die Kennedys. Bobby und John F. und Jackie, später John junior und dessen Frau Caroline, 1999 mit dem Privatflugzeug abgestürzt, nachdem schon Vater und Onkel in jungen Jahren ermordet worden waren. Hollywoodmässiger geht es nicht.