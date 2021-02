So können Sie die 11 Newcomer hören Infos einblenden

Eine Lesehilfe: In diesen Text sind elf Schweizer Acts, die auf Streamingplattformen eine grosse Hörerschaft erreichen, mit je einem Bild eingestreut. Wer hören will, wie die Musikerinnen und Musiker klingen, kann auf den Link klicken, der jeweils unter dem Punkt «Song zum Kennenlernen» hinterlegt ist. Zudem gibt es am Schluss des Artikels eine Playlist, in der diese Lieder gesammelt sind. Die Reihenfolge ist nicht wertend. (fim)