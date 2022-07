Sportangebot des Kantons Zürich – Die neuen Sportboxen werden genutzt – aber nicht überall gleich gut Seit drei Monaten ist in Andelfingen und in Effretikon ein Verleihsystem für Sport- und Fitnessmaterial in Betrieb. Ein erstes Fazit. Heinz Zürcher

Medizinbälle, Hanteln, Matten, Seile und weiteres Trainingsmaterial kann in Effretikon gratis genutzt werden. Foto: PD

Ganz schön viel Material steckt in dem kleinen Kasten: Hanteln, Medizinbälle, Rollen, Matten, Gummibänder und mehr sind in der Sportbox verstaut. Sie lässt sich jederzeit per App öffnen und kostenlos nutzen. Das Angebot des kantonalen Sportamts ist mittlerweile an 16 Standorten zu finden, zu den ersten zählten Effretikon und Andelfingen, dort sind die Boxen seit Mitte April in Betrieb.