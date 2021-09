Pfadi gewinnt in Zürich – Die Neuen überzeugen – Pfadi ist Leader Pfadi Winterthur gewinnt das Auswärtsspiel gegen GC Amicitia Zürich mit 31:26. Die neuen Giorgi Tskhovrebadze und Moustafa Hadj Sadok erzielten über die Hälfte der Pfadi-Tore. Gregory von Ballmoos

An ihm dürfte er Freude gehabt haben: Trainer Goran Cvetkovic herzt Giorgi Tskhovrebadze. Foto: Martin Deuring.

Am Schluss als das Spiel – aus Pfadi-Sicht wohl endlich – entschieden war, wurde die Partie noch etwas ruppig. GCs Martin Popovski schiesst den Ball vom Penaltypunkt aus sehr nahe am Kopf von Pfadi Torhüter Yahav Shamir vorbei. Im nächsten GC-Angriff knöpfte sich Stefan Freivogel Popovski vor. Der Winterthurer musste dafür auf die Strafbank.

Das war bereits in der 59. Minute und es war die einzig etwas hitzige Szene in diesem «Spitzenkampf». Pfadi führte da mit 30:26, es war dies die erste vier Toreführung. Davor war das Spiel eher harte Kost. Besonders in der Startphase tat sich der Meister enorm schwer. Zu viele Fehlwürfe aus guten und sehr guten Positionen kombiniert mit Abstimmungsproblemen in der Defensive erlaubten es, GC Amicitia Zürich aus einerm 0:2 Rückstand eine 4:2 Führung zu machen.