Pfadi Winterthurs neuer Assistenztrainer – Die neuste Rolle des Michal Svajlen Michal Svajlen wechselte auf diese Saison vom Spielfeld an die Seitenlinie. Bei wichtigen Spielen kribble es aber nach wie vor, sagt er. Gregory von Ballmoos

Beim ersten Spiel als Assistenztrainer gewann Michal Svajlen gleich seinen ersten Titel, doch mitspielen wäre ihm fast noch lieber gewesen. Foto: Martin Deuring

Am 19. Juli begann für Pfadi Winterthur die Vorbereitung – auch für Michal Svajlen. Nur war der langjährige Abwehrchef zwar mittendrin, aber irgendwie doch nicht ganz dabei. Svajlen hat seine Spielerkarriere im Sommer beendet und wurde Assistenztrainer von Goran Cvetkovic. Es ist die abermalige Wandlung von Svajlen. Er kam im Oktober 2010 als Angriffstalent aus Zürich zu Pfadi. Wegen Verletzungen wurde er zum Abwehrspezialisten und nun zum Trainer.

Und die Wandlung ging schnell. In den knapp 100 Tage als Assistenztrainer hat sich Michal Svajlen bereits das Verhalten eines Coaches angeeignet. Zuerst analysiert er am Telefon das letzte Spiel: «Wichtig, dass wir gewonnen haben, vor allem auch für das Selbstvertrauen. Wir wissen aber, dass wir in der Abwehr noch nicht dort sind, wo wir sein wollen.» Anschliessend folgt ein kleiner Ausblick: «Jetzt bereiten wir uns seriös auf Thun vor, da wollen wir unbedingt gewinnen. Dann folgt der Europacup.» Erst dann ist er bereit für die erste Frage.