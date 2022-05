Wird laufend aktualisiert – Die neusten Daten zu den Affenpocken Die Infektionen mit Affenpocken bei Menschen häufen sich auf der Welt. Eine Übersicht. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Am 6. Mai 2022 wurde in London der erste Fall von Affenpocken bei einem Reiserückkehrer aus Nigeria entdeckt. In den folgenden Tagen meldeten ausserhalb Afrikas weitere Länder rund um den Globus Ausbrüche der Krankheit, was für Affenpocken untypisch ist.



Das Labor Spiez schätzt die Sterblichkeit in Afrika auf zwischen 1 und 10 Prozent. In Europa ende die Krankheit wegen der guten medizinischen Versorgung weniger häufig tödlich, heisst es. Bei den aktuellen Fällen handelt es sich um die westafrikanische Virusvariante, die weniger tödlich ist als die zentralafrikanische Variante.

Die Infektionsketten können in den meisten Fällen nicht mehr nachvollzogen werden. Das Virus wurde bei Menschen festgestellt, die vorher nicht gereist waren und auch keinen Kontakt zu infizierten Reiserückkehrern hatten.

Wissenschaftler sind erstaunt über die ungewöhnlich schnelle Ausbreitung der Erkrankung im Westen. «Das ist nicht die Art von Ausbreitung, die wir aus Westafrika kennen, deshalb geschieht hier vielleicht etwas Neues», sagt Oyewale Tomori, Virologe und ehemaliger Leiter der Nigerianischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied in mehreren WHO-Beratergremien. Was nun in Europa geschehe, sei noch nie zuvor beobachtet worden, sagt auch Christian Happi, Direktor des Afrikanischen Exzellenzzentrums für die Genomik von Infektionskrankheiten. Bislang sei nicht erkennbar, dass sich die Übertragungswege bei Affenpocken in Afrika verändert hätten. «Wenn in Europa etwas anderes passiert, muss Europa das untersuchen.»

Bisher betreffen alle Fälle Männer zwischen 20 und 55 Jahren.

Nach Angaben der WHO infizierten sich vor allem schwule oder bisexuelle Männer. Viele Fälle seien entdeckt worden, als sich die Männer wegen Hautläsionen in Kliniken für sexuelle Gesundheit vorstellten. Britische Gesundheitsexperten gehen der Theorie nach, ob die Krankheit durch Sexualkontakte übertragen wird, was bisher bei Affenpocken nicht als Ansteckungsweg bekannt war.

Die gemeldeten Symptome sind hauptsächlich Fieber und eitrige Hautausschläge mit Blasen am ganzen Körper. In Kanada weisen alle infizierten Männer Pusteln auch im Mund und an den Genitalien auf.

Mindestens 17 Personen befinden sich in Spitalpflege, ob aus medizinischen Gründen oder nur für die Isolation und Überwachung, ist unklar.

Todesfälle wurden bisher keine gemeldet.

Marc Brupbacher ist Co-Leiter des Ressorts Daten & Interaktiv bei Tamedia. Zuvor arbeitete er unter anderem als Leiter Newsdesk, als Leiter der 12-App und als Blattmacher. Schwerpunkte seiner Berichterstattung sind datengetriebene Beiträge. Mehr Infos @MarcBrup Patrick Vögeli ist seit 2018 als Interaction Designer Teil des Interaktiv-Teams der Redaktion Tamedia. An der Schnittstelle zwischen Journalismus, Design und Code entwickelt er Animationen, Karten, Infografiken, Datenprojekte und neue Storytelling-Formate für sämtliche Tamedia-Titel. Mehr Infos @PVoegeli

