Fünfte Niederlage in Folge – Die Not ist gross beim EHCW Die Winterthurer verlieren bei den GCK Lions mit 2:6 klar. Auch, weil das Personal im Moment zu knapp ist, um in der Swiss League mitzuhalten. Urs Kindhauser

U20-Nationalspieler Mischa Ramel war in Oerlikon einer der besten Spieler des EHCW. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Winterthur kommt in der Swiss League gerade gar nicht vom Fleck. In Oerlikon verlor er gegen die GCK Lions 2:5 und damit zum fünften Mal in Folge. Die eine oder andere dieser Niederlagen hätte nicht sein müssen. Diese gehört nicht dazu. Vielmehr zeichnete sie sich länger, desto mehr und zwingender ab. Denn die GCK Lions machten dank mehr Personal und mehr Kraft einfach immer mehr Druck, bis die Partie zu ihren Gunsten entschieden war.