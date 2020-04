Schulferien in Winterthur – Die Notbetreuung macht keine Ferien Die Stadt hat ihre übliche Ferienbetreuung gestrichen. Kinder von systemrelevanten Berufsgruppen werden aber in einer Notbetreuung umsorgt. Nina Thöny

Für einige Kinder geöffnet: 20 Horte bieten während der Ferien eine Notfallbetreuung an. Foto: Archiv

Normalerweise wird in Winterthur während der Ferien eine Betreuung organisiert, die allen Schulkindern offensteht. In diesen Frühlingsferien aber fällt sie aus, weil die Eltern vom Bund aufgerufen sind, ihre Kinder wenn immer möglich daheim zu behalten. Stattdessen bietet die Stadt ihre Notfallbetreuung auch während der beiden Frühlingsferienwochen an. Das hat der Winterthurer Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) den Eltern in einem Brief mitgeteilt.