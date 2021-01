Kolumne Stadtverbesserer – Die Nummer 143 Eine Zahl, die jedes Kind kennt, nicht aber der Mitbewohner des Kolumnisten. Sie erinnert ihn an seine teuren Kindheitsgespräche mit der Roboterfrau. Michael Graf

Auch von unterwegs konnte man die Kurznummern anrufen – wenn man denn Münz hatte. Enrique Muñoz García

Der Kollege hats ausgezählt, schon 142-mal habe ich mich an dieser Stelle als Stadtverbesserer betätigt. Das heisst, diese Kolumne ist die Nummer 143. Moment, da klingelt doch etwas! Auch in einer Zeit, in der niemand mehr Telefonnummern auswendig lernt, kennt immer noch jeder diese Zahl: Es ist die Nummer der Dargebotenen Hand. Da, wo man anruft, wenn die Sorgen zu gross werden.

«Das ist ja ein niedlicher Name. Bei uns heisst das Zeitansage.» Der Mitbewohner aus Deutschland

«Was für eine Hand?», fragt der deutsche Mitbewohner. Es scheint, dass in Deutschland niemand eine Kummernummer auswendig weiss. «Aber das kennt man doch», verteidigt sich der Stadtverbesserer. «So wie Nummer 161, die sprechende Uhr.» «Das ist ja ein niedlicher Name», findet der Deutsche. «Bei uns heisst das Zeitansage.»

Der Stadtverbesserer erinnert sich, wie er sich als Kind mit dem Telefonbuch selbst das Lesen beibrachte und das PTT-Telefon Drehrädchen hatte, die die Kosten anzeigten. Bei der sprechenden Uhr drehten sie ganz schnell.

Der Stadtverbesserer investiert 50 Rappen und ruft vom Handy die sprechende Uhr an. «La la la!», singt ihm die Swisscom-Frau ins Ohr. Aber dann ist es wie früher: «Beim nächsten Ton ist es genau 16 Uhr 23 Minuten und 40 Sekunden ... piep!» Gut investiertes Geld, findet der Stadtverbesserer, auch wenn er keine Uhr hat, die er stellen könnte. Spätestens Ende 2022 ist aber Schluss mit der Roboterfrau Nummer 161. Dreistellige Telefonnummern dürfen dann nur noch die Notrufe haben. Wie die 143. Übrigens kein Wunder kennt in Deutschland keiner die Kummernummer auswendig: Sie hat ganze 11 Stellen, dafür gibt es gleich zwei.