Natürlich können Sie Anfang Oktober die Olma besuchen, um dort eine Bratwurst zu essen. Samt obligatem Säuli-Rennen, offizieller Bundesratsrede und ordentlichem Weisswein-Besäufnis. Doch wenn Sie nach St. Gallen fahren, gibt es noch eine weitere empfehlenswerte Möglichkeit: die Olma-Bratwurst im Bistro des Hotels Einstein zu geniessen. Nur schon wegen des Drumherums.

Das Drumherum? Hier lässt sich etwa das gegrillte Gemüse zur Vorspeise nennen – die sommerlichen Spanienwochen dauern auch im September noch an. Bemerkenswert, wie unterschiedlich die «Verduras» schmecken: Die Peperoni ist angenehm bitter, die Aubergine leicht erdig, die Zwiebel gediegen süss und die Zucchetti würzig. Als verbindendes Element dieser einzelnen Komponenten dient einerseits Kresse, andererseits eine Sauce, die man bei uns viel zu selten sieht: eine Sauce Romesco. Diese spanische Schwester des italienischen Pestos wird mit Mandeln, Peperoni, Tomaten, Knoblauch und Olivenöl zubereitet. Wetten, dass ich sie bald mal wieder zu Hause nachkoche?

Wer das Viersternhotel Einstein nicht kennt: Im vor fast 200 Jahren erbauten Gebäude, etwa 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, empfiehlt sich auch das mit 2 «Michelin»-Sternen dotierte Gourmetlokal im obersten Stock. Es ist – wie die Olma-Bratwurst, um die es hier gehen soll – ein weiterer Beleg dafür, dass die Direktion das Kulinarische ernst nimmt.

Die pralle Wurst kommt vom lokalen Metzger Bechinger, ist tiefbraun, aber keineswegs verbrannt. Eingeschnitten wird sie nicht, sondern so lange gegrillt, bis sie von selbst platzt. Dazu gibt es eine perfekte Rösti mit ganz hohem Knusper-Faktor, gut gesalzen und innen noch leicht feucht. Vielleicht wünschte man sich etwas mehr Butter? Nicht mit dieser Zwiebelsauce, die herrlich samtig ist und raffiniert mit wenig Essig abgeschmeckt wurde. Sprich: Sie passt besser zur Wurst als Senf! Tadelloses Handwerk für faire 24 Franken.

Die Begeisterung für die unprätentiösen, aber mit viel Hingabe zubereiteten Gerichte im Bistro hält bis zum Dessert an: Ein Dattel-Küchlein kommt heiss und verführerisch süss auf den Tisch. Den Gegenpol dazu bildet ein kaltes, aber angeflämmtes Zitronensorbet. Meringue-Stückli dekorieren diese Süssspeise – auch hier machen die Details den Unterschied.

Es heisst ja, dass der Begriff «Bistro» von den Anfang des 19. Jahrhunderts in Paris ansässigen Russen stamme. «Bystro, bystro!», hätten sie in den Gaststätten gerufen, «schnell, schnell» ... Sogar diesem Umstand wird man im Einstein gerecht: Von der Bestellung bis zum hervorragenden Espresso vergehen über Mittag weniger als 50 Minuten. Es geht also fast so tifig wie am Wurststand an der Olma.