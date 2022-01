Kolumne Hans Ulrich Obrist – Die Ordnung der Dinge Der Künstler Peter Fischli kreiert eine Bibliothek des schlechten Gewissens: Mit Ratgebern, die uns sagen, wie wir reicher werden. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Reichtumsratgeber, von Peter Fischli sortiert nach bestem Wissen und schlechtestem Gewissen. Foto: Courtesy Peter Fischli

Wenn ich das Atelier von Peter Fischli in Dietikon betrete, ist das jedes Mal ein bisschen so, als käme ich nach Hause. Unzählige Male war ich hier, seit ich als Teenager dabei sein durfte, wie Fischli/Weiss ihre visionäre Kettenreaktion, das Videowerk «Der Lauf der Dinge» drehten. 2012 starb David Weiss, seither arbeitet Peter Fischli alleine weiter, und er bleibt den Grundsätzen ihres gemeinsamen Werks treu: Er schöpft aus dem Alltäglichen, sortiert es neu und feiert die Schönheit des vergeblichen Versuchs, der Welt eine Ordnung zu geben.

Peter Fischli hat in den vergangenen Jahren faszinierende Serien von Plastiken aus Karton geschaffen, die an Büchsen, Boxen und Dosen erinnern, also an Behälter, in denen man Dinge trennt und aufbewahrt. In seiner neuesten Arbeit nimmt sich Fischli einen Gegenstand vor, der selbst den Anspruch hat, für Ordnung und Klarheit zu sorgen. Für die Installation «Planet People Profit» präsentiert er auf spiegelnden Platten die Buchcover von Ratgebern, die ihren Leserinnen dabei helfen wollen, produktiver zu werden und mehr Geld zu verdienen. Der Kulturtheoretiker Diedrich Diederichsen hat zu dieser speziellen Form der Literatur einmal gesagt, dass sie sich vor allem darin unterscheidet, in welchem Masse die Autorinnen das schlechte Gewissen kompensieren, das das Thema der Geldvermehrung mit sich bringt. Und dies ist auch ein Ordnungsprinzip, nach dem Fischli sie sortiert.