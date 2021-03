Tanzschulen in Winterthur – Die Pandemie zwingt ein Tanzstudio in die Knie Das Tanzstudio Dance-Art an der Neuwiesenstrasse muss schliessen. Andere Winterthurer Tanzschulen können sich im Moment über Wasser halten, auch dank Kursen für Kinder und Jugendliche. Nina Thöny

Der Schriftzug von Dance-Art wird bald von der Tafel verschwinden. Das Tanzstudio schliesst per 1. April. Foto: Marc Dahinden

Am nächsten Donnerstag ist Schluss. Nach fast 20 Jahren schliesst das Tanzstudio Dance-Art an der Neuwiesenstrasse seine Türen. Auf der Website schreibt das Team: «Ein Jahr lang haben wir gerungen und gekämpft.» Doch seit Anfang 2020 seien keine Neukunden mehr dazugekommen, und auch langjährige Schüler hätten sich gezwungen gesehen, das Studio zu verlassen. «Es war eine tolle Zeit – und diese soll so in Erinnerung bleiben.»

Ying Ly, Gründerin und Inhaberin von Dance-Art, sagt auf Anfrage, das Studio in heutiger Form werde zwar definitiv geschlossen, aber: «Es tut sich etwas.» Weil sie im Moment verschiedene Gespräche führe, könne sie aber noch nicht mehr verraten.