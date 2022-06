Nach einem Hardwaredefekt bei der Flugsicherung Skyguide war der Flugbetrieb in der Schweiz lahmgelegt: Passagiere vor einem Bildschirm voller Annullationen am Flughafen Zürich.

In den letzten Jahren gab es in der Schweiz keine Pannen derartigen Ausmasses. Natürlich gab es immer wieder kurze Unterbrüche durch unvorhersehbare Wetterphänomene wie Schneefall oder heftige Gewitter.

Und in Europa oder sonst wo?

Ja, das gab es immer wieder. So fiel am Flughafen London-Heathrow vor einigen Jahren der Strom aus, wodurch der Flugverkehr während Stunden lahmgelegt wurde. Dann gab es zuletzt auch mehrmals Cyberattacken auf Dienstleister in der Luftfahrt von Unbekannten. Und natürlich gab es vor allem in südlichen Ländern auch immer wieder Streiks der Lotsinnen und Lotsen, die ähnliche Folgen hatten.