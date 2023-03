Ausgang in Winterthur – Die Partymeile beim Bahnhof erfindet sich neu Beim Ausgehviertel im Stadtzentrum passiert gerade einiges. Das Bolero baut um und plant nebenan mit neuen Bars. Und still und heimlich hat kürzlich ein «Nightlife-Restaurant» eröffnet. Till Hirsekorn

Die Bolero-Lounge wird im Spätsommer als Onyx-Bar neu eröffnet. Der Club wird umgebaut. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich wäre es 2021 so weit gewesen. Alle fünf Jahre modelt Clubbesitzer Hänse Schegg sein Bolero um. Das hat Tradition. An Ideen, Dekomaterial und Platz fehlte es ihm nie. Berlin, London, Amsterdam: «Wenn ich im Ausland bin, bin ich viel in Clubs unterwegs und lasse mich inspirieren», sagt der 56-Jährige. Die neuesten Pläne lagen wegen der Pandemie auf Eis. Aber nun geht es los. Schegg will den Güterschuppen-Riegel entlang der Gleise zur 200 Meter langen Mini-Ausgangsmeile mit verschiedenen Bars machen. Mehr Abwechslung sei das Ziel. «Es soll für jede Alterskategorie etwas dabei sein.» Ein Überblick.

Das Bolero: DJ im Zentrum

Herzstück der kleinen Partymeile bleibt das Bolero. Aber es wird kleiner, die Fläche schrumpft um etwa 15 Prozent. Kompakter, praktischer, bequemer nennt es Schegg und macht eine Handorgel-Bewegung. Es bleibe weiterhin Platz für 1200 Personen. Aber die Wege zwischen Club, Lounge, Garderobe und WC würden kürzer. Neu gibt man die Jacke gleich rechts nach der Eingangstür ab und landet direkt in der Lounge mit Bar, die in einem neuen Stil und mit neuem Mobiliar daherkommt. Weniger opulent. Schwarzmetall löst die kräftigen warmen Farbtöne ab. Die goldenen Oberflächen und die auffällige Pflanzendeko verschwinden. Ein deutlich kühleres Ambiente also? «Ein bisschen puristischer wird es», sagt Schegg. Die Kronleuchter, ein Markenzeichen des Clubs, bleiben aber hängen.

Im Clubraum mit Empore rückt der DJ mehr ins Zentrum. Sein Pult wird aufgestylt, neu beleuchtet und taucht tiefer ins Partygetümmel. Die Inspiration dazu habe Schegg in Ibiza im Ushuaïa gehabt, einem bekannten Club an der Party-Playa d’en Bossa. «Dort werden die DJs und ihr Set viel mehr gefeiert. Die Stimmung kocht», sagt Schegg. Am Musikstil wolle er aber nicht schrauben. «Das Line-up bleibt gleich. Dancemusic und Hits. Das Konzept hat sich bis heute bewährt.»

Soll als Partyviertel vielfältiger und weiter belebt werden: Das frühere «Bermuda-Dreieck» um das Salzhaus und Bolero. Grafik: mst

Lux-Bar: Der Onyx leuchtet wieder

Einer von Hänse Scheggs Dekofavoriten lagert derzeit noch verpackt im Lager: die Bar aus Onyx, einem gelblich-weiss gebänderten Achat. «Und vor allem lichtdurchlässig», sagt er und hält die Taschenlampe hinter eine der Platten. Von 50’232 dimmbaren LED-Lämpchen beleuchtet («Ich wollte es mal wissen und habe gezählt»), soll der Onyx wieder zum Prunkstück der neu eröffneten Lux-Bar werden. Sie gehört ebenfalls zur Bolero-Gruppe. Bis vor zwei Jahren war sie noch an der Technikumstrasse (heute: Eve). Der Onyx stammt aus Brasilien. Begutachtet, getätschelt und gekauft hat Schegg den 8-Tonnen-Block bei einem Händler in Verona.

Die Lux-Bar markiert den Anfang der Minimeile. Sie ersetzt das heutige Bolero-Fumoir und habe ein Ü-25-Publikum zur Zielgruppe. «Gepflegte Baratmosphäre, erstklassige Drinks», meint Schegg sec.

In den Sommermonaten werden Bolero- und Lux-Bar umgebaut und im September eröffnet.

Altes und neues Markenzeichen der Lux-Bar: Die beleuchtete Bar aus Onyx. Foto: PD

Vio und Aïanna: Doppelt oder einfach?

An das Bolero schliesst bereits seit knapp einem Jahr eine kleine Bar an: das Vio. Schegg sieht sie als Testlauf und Vorstufe für ein Ensemble mit Club im oberen Stock. Dort gibt es einen grosszügigen Raum mit Giebeldach. Der Club Aïanna wäre das jugendlichste Konzept in der Reihe. Jung und wild. Ein Ü-18.

Für dieses Publikum sei das Angebot in Winterthur noch eher bescheiden, sagt Schegg. Und fügt – ganz Unternehmer – auch an: «Das sind unsere zukünftigen Gäste.» Dennoch gibt er sich etwas zurückhaltend. Ob und in welcher Form das Aïanna komme, entscheide man erst nächstes Jahr. Die Baubewilligung hat er im Sack.

Noch steht es für sich allein, wird aber allenfalls um einen Club im Obergeschoss ergänzt: Das Vio mit Clubbetreiber Hänse Schegg. Foto: Madeleine Schoder

Poolpartys auf der Rampe?

Und dann gibt es noch ein letztes Projekt, bei dem Schegg leicht schmerzverzerrt das Gesicht verzieht. Vom Aguas würde er am liebsten noch gar nicht sprechen. Hier liege noch ganz viel in der Schwebe.

Es stünden nächste Gespräche mit dem kantonalen Denkmalschutz an. Anders als beispielsweise das Salzhaus gelten die gleichseitig gelegenen Güterschuppen als potenziell schützenswert. Sie sind als Ensemble im kantonalen Inventar gelistet. Scheggs Idee wäre, auf der gedeckten Rampe eine Palmenlounge mit 18 Meter langem Pool und Bar im Anbau einzurichten. Einweihung wäre frühestens im Sommer 2025.

Poolpartys neben einrollenden Zügen? Ob das Aguas je kommt, ist noch unsicher. Foto: www.aguas.ch

700’000 Franken will Schegg in den Umbau von Bolero und Lux-Bar investieren. «Das ist viel Geld für uns», sagt er. Doch um im 5-Jahres-Rhythmus renovieren zu können, lege man ständig eine Reserve zur Seite. Nach der Pandemie sei der Betrieb zudem wieder gut angelaufen. Und Personalprobleme habe er auch keine. Im Gegenteil. Es gebe eine Warteliste. «Mit 38 Franken im Durchschnitt zahlen wir mit Abstand die besten Stundenlöhne in der Szene», erklärt Schegg. Nach 21 Jahren Bolero sei er sich sicher, dass sich gutes und motiviertes Personal ausbezahle. «Unter dem Strich verlieren wir Kunden und Geld, wenn jemand hinter der Bar steht, der wenig kostet, aber nichts kann.»

Das Baby: Still und leise aufgemacht

Vor zwei Monaten hat in den Räumen der früheren Coyote-Ugly-Bar ein neues Lokal mit fast 140 Plätzen eröffnet: das Baby. Ganz ohne Promo und Kampagne, auffällig still und leise. Und dies, obwohl mit Fabian Frauenfelder (36) ein echter Platzhirsch dahintersteht. Auch die Archbar, das Zimmer 31 und das Kornhaus gehören zu seiner Gastro ZH Holding AG. «Wir haben es bewusst schön langsam anlaufen lassen, damit wir richtig parat sind, auch wenn es räblet», sagt er. «Burger & Bier» wird als Motto platziert. Frauenfelder nennt es «Nightlife-Restaurant.» Nahe am Ausgang, aber nicht mittendrin.

Ein «Nightlife-Restaurant» mit Drinks, Burgern und Bier: Das Baby hat vor zwei Monaten eröffnet. Foto: PD

«Unser Baby soll auch Leute ansprechen, die gerne etwas gemütlicher in den Ausgang gehen und an einem Tisch zusammen einen Burger, einen Cocktail oder ein Bier geniessen.» Natürlich sei auch der Mitternachtssnack fürs wildere Partyvolk Teil des Konzepts. Am Wochenende ist die Küche bis 24 Uhr geöffnet.

Für Frauenfelder ist das Baby Teil des Startschusses, um das Ausgehviertel beim Hauptbahnhof als Marke und «Kultareal» neu zu positionieren. «So viele Bars und Clubs, so zentral gelegen? Das muss man besser verkaufen», sagt Frauenfelder. Die Stadt plane, den Durchgang zwischen Archbar und Salzhaus neu zu gestalten. Vom alten Ruch des Bermudadreiecks, wie das Areal lange genannt wurde, verabschiede man sich gerne.

