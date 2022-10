Pfadi vor Spitzenspiel – Die Pause endet mit einem Test Mit sieben Siegen im Rücken steigen die Handballer von Pfadi Winterthur in die nächste Tranche der Meisterschaft. Die Nationalteam-Pause haben sie gut überstanden, trotzdem fällt einer aus. Urs Stanger

Cédrie Tynowski gilt dank seinen Qualitäten in Angriff und Abwehr bei Pfadi und im Nationalteam eigentlich als unverzichtbar. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Niederlage in Kriens zum Einstieg, dann sieben Siege in Serie – die erste Tranche der Saison haben die Winterthurer gut überstanden. Durchaus über Erwarten gut angesichts der Umstellungen im Kader und einiger Absenzen. Mit dem Match in Zürich gegen GC Amicitia beginnt am Donnerstag der happige Schlussspurt des Jahres, der innerhalb von zwei Monaten elf Meisterschaftsspiele sowie Einsätze in Cup und Europacup umfasst.