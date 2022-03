FCW führt Spezialwertung an – Die Penaltykönige von der Schützenwiese Niemand darf in der Challenge League so viele Elfmeter schiessen wie der FC Winterthur – und niemand verwertet so viele. Hansjörg Schifferli

Bis zu seinen zwei Fehlversuchen im Spitzenspiel gegen Vaduz kurz vor Weihnachten ein vertrautes Bild auf der Schützenwiese: Roman Buess verwandelt einen Penalty für den FCW (hier im Oktober gegen Kriens). Foto: Enzo Lopardo

Es war schliesslich, nach 80 Minuten zähen Kampfs, ein Penalty, der am Montagabend das Heimspiel des FC Winterthur gegen Yverdon-Sport entschied. Es war insofern eine besondere Penaltygeschichte, als Roberto Alves dieses entscheidende Tor erzielte – zum 1:0, dem in der Nachspielzeit von Tician Tushis 2:0 folgte. Denn Roberto Alves war schon nach wenigen Minuten zum ersten Elfmeter des Abends angetreten – und hatte ihn danebengeschossen. Und zwar so, dass man es wirklich nicht zwingend fand, ihn auch als Schützen eines nächsten Penaltys zu sehen. Man hat sich, kann man jetzt sagen, getäuscht.