Fussball 1. Liga Frauen – Die perfekte Saison der FCW-Frauen Die Winterthurerinnen gewannen auch das 20. und letzte Gruppenspiel in der 1. Liga. Beim 2:1 in Baar mussten sie allerdings einen Rückstand kehren. Urs Kindhauser

Karin Mönch (rechts) erzielte für die FCW-Frauen das Siegestor in Baar. Foto: Madeleine Schoder

20 Spiele – 20 Siege. Das ist die eindrückliche Bilanz des Frauenteams des FC Winterthur in der Saison 2022/23. Die Rückkehr in die Nationalliga B ein Jahr nach dem Abstieg steht schon seit Wochen fest. Nach dem 2:1 in Baar aber kann man sagen: Die Winterthurerinnen haben eine perfekte Saison ohne Verlustpunkt hingelegt, eine, die zumindest für sie selber ein Rekord ist. Denn alle Spiele zu gewinnen, das ist ihnen noch nie gelungen, obwohl sie ja nicht zum ersten Mal einen Aufstieg bewerkstelligt haben.

Die absolute Dominanz eines einzigen Teams ist im Frauensport gar nicht so selten. Es gab immer wieder Beispiele, etwa im Volleyball oder im Unihockey. Im Fussball wurden die FCZ-Frauen in der Saison 2012/13 ohne Punktverlust Meister. Aber doch ist es eine Leistung, die erst gebracht werden muss.

Das bekamen die Winterthurerinnen in Baar zu spüren. Der Sieg fiel ihnen nicht leicht, wie in den vergangenen Wochen auch sonst der eine oder andere nicht. Zur Pause lagen sie 0:1 zurück, wenn auch entgegen dem Spielverlauf. Erst danach konnten sie sich steigern und ihre Klasse zeigen. Toja Rauch glich in der 50. Minute aus und Karin Mönch erzielte in der 72. Minute das Siegestor.

Final gegen Etoile Carouge

Trainerin Adrienne Krysl war mit der Leistung sehr zufrieden: «Wir haben eine unglaublich starke Saison gespielt und unsere Jahresleistung heute nochmals unterstrichen. Ich bin sehr stolz auf die Spielerinnen und den kompletten Staff.»

Ganz getan ist die Arbeit für die FCW-Frauen aber noch nicht. Am nächsten Samstag bestreiten sie in Bern den Final um den Erstliga-Meistertitel gegen Etoile Carouge, die Siegerinnen der 1.-Liga-Westgruppe.

Baar – FCW-Frauen 1:2 (1:0). Infos einblenden Tore: 24. 1:0. 50. Rauch 1:1. 72. Mönch 1:2. – FCW: Furrer; Malacarne, Nederstigt (36. Krasniqi), Mönch, Baumgartner; Hashani, Hürlimann, Von Allmen; Rauch, Van Niekerk, Fuchs (67. Hofmann).

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.