Grosses Turnier im Weinland – Die Pferdesport-Welt trifft sich nochmals in Humlikon Pferdesportler aus 13 Nationen nutzen die Gelegenheit, um noch einmal beim gut dotierten Dreistern-Turnier in Humlikon dabei zu sein. Angelika Nido

Olympiareiter Bryan Balsiger tritt in Humlikon als Titelverteidiger zur Schweizer Meisterschaft an. Angelika Nido

Der letzte LerchPartner.ch CSI in Humlikon wartet noch einmal mit einem illustren Starterfeld auf. In den internationalen Prüfungen, die am Mittwoch beginnen, nehmen 152 Springreiterinnen und -reiter mit 263 Vierbeinern teil. Sie kommen aus den Nachbarländern, aber auch aus den USA, Kanada, Russland, England oder Portugal.

Alleine für die Dreisterne-Springen sind 76 Sportler mit 175 Pferde angemeldet. Die meisten stammen natürlich aus der Schweiz oder den Nachbarländern. Die Deutschen sind gut vertreten mit dem Nationenpreisreiter Marcel Marschall, Thomas Mang, dem Bereiter des Gestüt Grenzland, oder Paul Büchlers Stallreiterin Pia Reich.

Die traditionell starken Niederländer – man erinnere sich an die Grand-Prix-Siege durch Eric van der Vleuten, Robert Vos oder Sjaak Sleiderink - bringen fünf Reiter nach Humlikon, darunter Jürgen Stenfert, Hessel Hoeckstra und Tom Schellenkes. Neben Österreich, Frankreich, Grossbritannien, Spanien und Portugal sind auch Nationen aus dem Osten wie Ungarn oder Russland vertreten. Seit langem starten auch wieder einmal Teilnehmer aus Übersee in Humlikon: Es haben sich drei Reiter aus den USA und einer aus Kanada angemeldet.

SM mit 33 Teilnehmenden

Die zahlenmässig stärkste, aber auch qualitativ hochstehende Delegation kommt aus dem eigenen Land: Die Schweizer werden angeführt von Olympiareiter Bryan Balsiger, der auch Titelverteidiger der Schweizer Meisterschaft ist, die am Freitag und Samstag zum fünften Mal in Folge in Humlikon ausgetragen wird.

Das Talent aus Neuenburg tritt allerdings auf harte Konkurrenz aus dem eigenen Land: Auch die EM-Teilnehmer Elian Baumann und Niklaus Schurtenberger, Seriensieger Pius Schwizer sowie Kaderreiter wie Werner Muff, Niklaus Rutschi oder Alain Jufer haben Ambitionen auf den Titel. Das Gleiche gilt für starke Frauen wie die letztjährige GP-Siegerin Christina Liebherr, Aurelia Loser oder Barbara Schnieper.

Insgesamt sind 33 Reiterinnen und Reiter aus allen Schweizer Landesteilen am Start, die nicht nur bei der SM um Medaillen kämpfen, sondern auch in den weiteren CSI-Prüfungen ein Wörtchen um den Sieg mitreden werden.

