Der FCW im Cup weiter – Die Pflicht ganz knapp erfüllt Das «Eins» des FCW gewann auch das siebte Pflichtspiel gegen den FC Tuggen, der in der Regel Gegner seiner U21 ist. Nach einer ordentlichen ersten und einer dünnen zweiten Halbzeit des Favoriten stands 2:1 (2:1). Hansjörg Schifferli

Roman Buess (links) brachte den FCW per Penalty 1:0 in Führung. Foto: Carlo Stuppia

Spiele wie dieses an der Tuggener Linthstrasse sind im Cup keine Seltenheit. Der Aussenseiter wie diesmal der FC Tuggen spielt seine Qualitäten aus, die er manchmal auch hat, wenn er zwei Ligen tiefer spielt. Der Favorit tut sich schwer – und siegt dann doch. Dann kann er zu Aussagen greifen, die Floskeln sind, aber doch wahr. Am Samstag wählte sie Ralf Loose, der Trainer des FCW, als er vom «erwartet schweren Spiel» sprach. Schliesslich sei Tuggen «keine Erstliga-Mannschaft», sondern sicher gut genug für die Promotion League. Er fühlte sich, durchaus zu Recht, bestätigt in den Eindrücken, die er zehn Tage zuvor beim 5:2 der Märchler in Dietikon gewonnen hatte. «Dabei fehlten ihnen», wie Loose beifügte, «heute noch zwei Spieler, zwei gute gar.» Innenverteidiger Luis Gutierrez und Skorer Michael Bärtsch waren dies. «Tuggen habe Selbstvertrauen und Spielpraxis», sagte Loose, und so gesehen sei der Sieg seiner Mannschaft eine «gute Leistung». Sie habe «gut gekämpft». Vor allem aber «haben wir gewonnen und können wir nun weitergehen.»