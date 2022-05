Studie zu Preisdiskriminierung – Die «Pink Tax» existiert nicht Shampoo, Rasierer, Duschgel, Deo – Frauen zahlen mehr für Körperpflegemittel, so die weitverbreitete Meinung. Jetzt haben drei US-Forscherinnen die «rosa Steuer» genau untersucht. Armin Müller

«Rosa Steuer» auf Frauenprodukten? Körperpflegeprodukte in einem Kosmetikshop, Washington. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tampons sollen billiger werden. Der Bundesrat will den Mehrwertsteuersatz für Damenhygieneartikel von heute 7,7 Prozent auf 2,5 Prozent senken. Der Nationalrat hat der Vorlage am Dienstag zugestimmt, jetzt geht sie an den Ständerat.