Kolumne Tribüne – Die pinken Jahre sind vorbei Was war vor sieben Jahren? Aha, genau. Die kleine Welt der «Landbote»-Kolumnistin sah damals ganz anders aus. Franziska von Grünigen

Katzenvideos, Corona-Pandemie und Homeoffice? War alles noch kein Thema, vor sieben Jahren. Dennoch ist nicht alles neu. Einiges hat sich bloss verändert.

Foto: Archivfoto

Die drolligsten Katzenvideos des Jahres. Die besten Bücher 2022. Das (Un)wort der letzten 365 Tage. Zum Jahresende hin wimmelt es in den Medien vor Rückblicken. An dieser Stelle weite ich die Zeitspanne aus: Auf die vergangenen sieben Jahre, in denen ich an dieser Stelle Kolumnen geschrieben habe. Als ich angefangen habe, war die Welt noch eine andere. Corona? Strommangellage? Wir hatten keine Ahnung. Aber auch meine kleine Welt sah damals noch anders aus.

Wir waren eine mehr oder weniger entspannte Dreipersonenfamilie und sassen naiverweise der Illusion auf, unser Erziehungsstil und unsere Gelassenheit seien hauptverantwortlich für diesen Umstand. Unterdessen sind wir zu viert und wissen, dass Geschwisterzoff, Familientischnörgeleien und mit dem Nachwuchs teilweise überforderte Eltern in den besten Familien vorkommen … Voll das Leben!

Als ich diese Kolumne zu schreiben begann, waren wir jeweils die Ersten, die unsere Tochter um Punkt 7 an der Kita-Tür übergaben, um noch den 7.11-Uhr-Zug zur Arbeit zu erreichen. Unterdessen bin ich froh, wenn beide Kinder rechtzeitig um 8 mit vollen Znüniböxli und guter Laune das Haus verlassen, und setze mich dann mit einem Kaffee an den Computer. Homeoffice! Auch so eine Errungenschaft der letzten Jahre …

Als ich diese Kolumne zu schreiben begann, gab es bei uns im Quartier noch den Steinmetz, dessen Grabsteine zu interessanten Diskussionen führten – auch mit meiner kleinen Tochter. Noch heute werde ich auf jenen Text angesprochen, in dem ich eine Unterhaltung über den Tod mit dem damals vierjährigen Kind schilderte. Sie erzählte mir, was auf ihrem Grabstein stehen solle, wenn sie mal sterbe. «Ich ha dich so gern gha» wollte sie als Inschrift. Pink sollte er sein. Aus fein poliertem Stein. Mit einem Bärli drauf, einem Herzen, einem Einhorn und einer Prinzessin mit Krone. «Eifach alles schöni Sache.»

Seit diesem Gespräch sind fünf Jahre vergangen. Kürzlich wollte ich mir ein Update verschaffen und fragte, ob die Wünsche noch gültig seien. «Mami!», rief sie diesmal empört aus und stemmte ihre Hand in die Hüfte, «ich bin NÜÜÜNI! Ich wett jetzt sicher nonig über min Tod naatänke!» Um dann eines doch noch spöttisch nachzuschieben: «Aso pink sicher mal nöd!» Die Zeiten ändern sich – und das ist auch gut so. Ich freue mich auf jedes Jahr, das noch kommen mag, und wünsche Ihnen für Ihre eigene bunte Zukunft nur das Beste!

