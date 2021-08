Flag Football in Winterthur – Die Pioniere feiern Geburtstag In der Schweiz ist Flag Football noch eine Randsportart. Am Wochenende spielte die nationale Elite auf dem Deutweg. red

Ein Spiel für Mann und Frau: Die Winterthur Warriors (rot) gegen die Berner Blackbucks auf dem Deutweg. Heinz Diener

«Ready, set, hut!» hallte es am Samstag über den Deutweg. Wie im «richtigen» Football startet der Quarterback so den Spielzug ­– und alle rennen auf ihren Routen los, für das ungeübte Augen verwirrend, aber immer mit einem Plan. 40 Teams aus der ganzen Schweiz nahmen am ersten Game Day der Fall League in Winterthur teil. Gespielt wird in gemischten Teams in der National Flag Football League A und B, in Frauenteams sowie in U13- und U16-Juniorenteams nach den Regeln des Weltverbandes, das Feld ist ungefähr halb so gross wie ein Footballfeld.

Flag Football ist wie American Football, aber kontaktarm. Die Angreifer tragen oder werfen den Ball in die Endzone, die Verteidiger wollen ihn fangen oder ein Flag des balltragenden Spielers ziehen und ihn so stoppen.

Auf den Geschmack gekommen

Flag Football findet in der Schweiz seit 1996 statt. Guido Schlauri, der für die Winterthur Warriors spielte und Footballspiele als Hauptschiedsrichter leitete, gründete die erste Flag-Abteilung des Landes. Ein Schiedsrichterkollege machte ihn nach einer USA-Reise auf die neue Sportart aufmerksam. Schlauri und seine Vorstandskollegen waren sofort Feuer und Flamme, weil sie das Potenzial für die Nachwuchsförderung der Warriors erkannten. Im Gegensatz zu American Football gibt es im Flag Football keine Altersgrenzen für Mädchen oder Jungen, die jüngsten Warriors sind acht Jahre alt. Die einen bleiben Flag Football treu, die anderen wechseln in die U16 oder U19 der Footballer und später in die NLA-Mannschaft der Warriors.

1996 musste Schlauri alle Regeln übersetzen und anpassen und die Ausrüstung über ein Sportgeschäft aus den USA einführen lassen. Heute boomt Flag Football. Laufend entstehen neue Vereine, gegründet von ehemaligen Footballspielern oder NFL-Fans. Der Sport profitiert von den Football-Übertragungen im Free TV. Ausserdem ist Flag Football eine Sportart für alle: Jung und Alt, gross oder klein, kräftig oder schmächtig, begabter Sportler oder gewiefte Taktikerin.

Im internationalen Vergleich holt die Schweiz langsam auf. Die Warriors spielen jedes Jahr an einem internationalen Turnier mit 32 Teams aus aller Welt in Utrecht mit, die Nationalmannschaften bereiten sich auf die WM Ende Jahr in Israel vor. 2022 ist Flag Football Teil der World Games in Birmingham in den USA und könnte 2028 an den Spielen in Los Angeles olympisch werden.

Playoffs in Winterthur

Die Warriors spielen mit zwei Teams in der National Flag Football League B. Vor zwei Jahren verpassten sie den Aufstieg in die NFFL A denkbar knapp im letzten und entscheidenden Relegationsspiel gegen ein Team aus der obersten Schweizer Liga.

Die Winterthurer wollen aber kurz- bis mittelfristig wieder in der NFFL A antreten. Dieses Jahr können sie noch nicht aufsteigen, weil wegen Corona keine Liga mit Auf- und Abstieg ausgetragen wird. Trotzdem gibt es am 25. September eine Finalrunde mit den Playoffs aller Ligen. Wieder auf dem Deutweg, zur Feier des 25-Jahr-Jubiläums der Winterthurer Flag-Football-Pioniere.

Bereit für den nächsten Spielzug: Die Flag-Footballer der Warriors. Heinz Diener

