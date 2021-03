Gastrokolumne Angerichtet – Die Pizza, die aus der Kälte kam Das Don Camillo verkauft seine Pizzas momentan tiefgekühlt. Kann das tatsächlich frischer als eine Lieferpizza sein? Jonas Keller

Die Pizza Prosciutto e Funghi vom Don Camillo schmeckt auch aus dem Tiefkühler ausgezeichnet. Foto: Jonas Keller

Winterthurs Markenrechtsverstoss-verdächtigste Antwort auf den Gastro-Lockdown kommt vom Don Camillo an der Steinberggasse: Unter dem Namen Dr. Camillo und einem an den Tiefkühlkostproduzenten Dr. Oetker angelehnten Logo vertreibt die Pizzeria ihre Waren momentan in gefrorener Form. So sollen die Pizzas frischer auf den Teller kommen, als wenn sie im Karton zum Gast reisen. Wir testen diesen Anspruch.

Geschmacklich gut, aber …

Eins vorweg: Geschmacklich enttäuscht Dr. Camillo nicht. Die Pizzas munden hervorragend – vor allem die Pizza Prosciutto e Funghi (17 Franken) ist eine käsige Köstlichkeit. Bei der Pizza Spinacone (15 Franken) reizen wir die Backzeit erst etwas aus, weshalb die Spinatblätter fast so knusprig werden wie der Teigrand. Beim zweiten Versuch gelingt es aber, und der Gemüsebelag bleibt schön saftig. Auch die Pizza Diavola (17 Franken) mit scharfem Salami überzeugt. Die So-Sodas (3.50 Franken pro Flasche) vom Rosa Pulver – wie das Don Camillo im Besitz des umtriebigen Gastronomen Marco Nisoli –, die dazu verkauft werden, sind so fruchtig erfrischend, dass man sie reihenweise kippen könnte.

Dr. Oetker goes Winterthur: Die Inspiration für Dr. Camillo ist nicht schwer zu erraten. Foto: Jonas Keller

Trotz all dem plagen Dr. Camillo zwei Mankos: Erstens sind die Pizzas mit 25 Zentimeter Durchmesser auffallend klein. Wer eher Hunger als nur etwas Appetit hat, dürfte mit einer kaum zufrieden sein. Und zweitens schmeckt die Pizza kaum frischer als aus dem Karton. Der Anspruch des Don Camillo ist also nicht ganz erfüllt. Herkömmliche Tiefkühlpizzas lässt Dr. Camillo aber tatsächlich weit hinter sich. Mit ihrer kurzen Aufwärmzeit von unter zehn Minuten, ihrem vollen Geschmack und ihrer praktischen Lagerbarkeit sind die Tiefkühlpizzas vom Don Camillo eine ausgezeichnete Wahl gegen den spontanen Hunger.