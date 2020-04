Mit Desinfektionsmittel – Die Pleite im dümmsten Moment Händeringend werden derzeit Desinfektionsmittel gesucht. Eine Genfer Firma war darauf spezialisiert, meldete aber kurz vor dem Boom Konkurs an. Die letzten Lagerbestände werden nun versteigert – wohl zu einem sehr hohen Preis. Jorgos Brouzos

Gefragtes Produkt: Desinfektionsmittel sind derzeit knapp. Foto: Odile Meylan (VQH)

Die Meldung lässt aufhorchen: In zwei Wochen werden in Genf vom kantonalen Konkursamt Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel im Wert von geschätzt 32’500 Franken an den Meistbietenden verkauft. Es ist zu erwarten, dass das Gebot deutlich darüberliegt – denn die Produkte sind in diesen Tagen ein richtiger Schatz. Überall suchen Spitäler, Apotheken, aber auch Glücksritter nach diesen Produkten.