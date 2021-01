Reiche profitieren – Die Politik der Nationalbank benachteiligt den Mittelstand Die Geldschwemme der Notenbanken treibt Aktienkurse und Immobilienpreise trotz der Corona-Krise auf neue Rekordhöhen. Damit wächst die Ungleichheit. Armin Müller

Zentralbanker sind die neuen Superhelden: Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Foto: Daniel Winkler (13 Photo)

Die Krankenkasse für eine Familie sei mittlerweile teurer als eine Hypothek über 1 Million Franken, stellte dieser Tage ein Anwalt via Twitter fest. Babyboomer-Eltern zahlen fürs Wohnen in einem grossen Haus weniger als ihre Kinder in der kleinen Mietwohnung. Verkehrte Welt: Geld ist fast gratis, die Zinsen sind in den USA und in Europa nahe null.

Dafür boomen – mitten in der grössten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg – die Börsen. An Silvester erreichte der Schweizer Aktienindex SMI ein Allzeithoch, genauso wie der Dow Jones in den USA oder der DAX in Deutschland. Ebenfalls auf Rekordkurs – über 29’000 Dollar – ist die Kryptowährung Bitcoin.