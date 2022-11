Licht am Velo – Die Polizei toleriert verbotene Rücklichter oft Wie ein Velo-Rücklicht daherkommen muss, ist gesetzlich zwar klar geregelt. Die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Winterthur belassen es manchmal aber bei einer Ermahnung. Jonas Gabrieli

Das Rücklicht am Velo muss «ruhend» sein, also konstant leuchten. Foto: imago/Jörg Schüler

In der dunklen Jahreszeit wird das Licht am Velo wieder wichtiger. Zu schnell wird man von der Dämmerung eingeholt, wenn man noch etwas erledigen will. Im Kanton werden dazu regelmässig Kontrollen durchgeführt. In Winterthur stellte die Stadtpolizei Anfang Jahr beispielsweise fest, dass mehr als jedes vierte Velo kein Licht montiert hatte. Letzte Woche büsste die Stapo rund um den Hauptbahnhof innerhalb einer Stunde 42 Velofahrerinnen und -fahrer. 40 Franken kostet dieses Vergehen jeweils.