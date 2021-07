Hochwasser im Raum Winterthur – Die Polizei warnt vor Spaziergängen an der Töss Die Stadtpolizei Winterthur bittet die Bevölkerung, sich wegen des Hochwassers von Flussufern fernzuhalten. Aufs Wochenende hin bessert sich das Wetter. Nina Thöny

Die Töss führt nach dem anhaltenden Regen der vergangenen Tage viel Wasser. In der Nähe der Hardau bei Wülflingen hat der Fluss einen Baum umgeknickt. Foto: Thi My Lien Nguyen

«Achtung», warnt am Donnerstagvormittag die Stadtpolizei Winterthur auf Twitter. «Haltet euch bitte von den Ufern fern.» Joggen, spazieren und spielen an Flussufern sei derzeit aufgrund des Hochwassers sehr gefährlich, insbesondere an der Töss.

Seit Mittwochnacht stiegen die Pegel der Thur und der Töss wieder an. Um 7.30 Uhr flossen am Donnerstag in der Töss bei Neftenbach dann rund 120 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab, wie Messdaten des Bundes zeigen. Damit erreichte der Fluss knapp die Gefahrenstufe 2, was einer mässigen Gefahr entspricht. Seither ist die Wassermenge jedoch rückläufig.

