Reithof in Winterthur vor dem Aus – Die Pony-Rebellinnen kämpfen weiter Die Betreiberinnen des Ponyhofs Germann haben seit Jahren Streit mit einigen Nachbarn. Nun macht der Stadtrat dem Wülflinger Hofbetrieb ein Ende. Deborah von Wartburg

1 / 8 Yvonne Germann, Wanja Guanziroli und Maya Germann (von links nach rechts) leiten den Ponyhof gemeinsam. Foto: Enzo Lopardo

«Du bist heute die Rädelsführerin und darfst drum zuerst ein Pony aussuchen», sagt Maya Germann zu Noelia, die mit sechs Reitschülerinnen in der Reiterstube sitzt. Der kleine Raum ist vollgestopft mit Reiterhelmen und Ponyzeichnungen. Draussen fällt Schnee, der Sandplatz ist vereist. Deshalb geht es heute in den Wald. Die 25-jährige Noelia entscheidet sich für Gjafar, einen Isländer, wie alle Ponys auf dem Hof. Nachdem auch die jüngeren Mädchen ihre Ponys gewählt haben, schlüpfen sie in ihre Stiefel und rennen schlitternd und je mit einem Halfter in der Hand zur Ponyweide.