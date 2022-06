Neueröffnung in Winterthur – Die Pop-up-Bar neben dem Gleisfeld Im Lockdown bauten Mathias Oehy und Alex Drack ein altes Lokführerhaus zur «Gleiserei» um. Auf Büros und Ateliers folgt nun eine Pop-up-Bar aus alten Zugteilen. Delia Bachmann

Mathias Oehy (links) und Alex Drack bauten die ehemalige Garage eigenhändig zur Bar um. Foto: Madeleine Schoder

Die jüngste Pop-up-Bar der Stadt macht ihrem Namen alle Ehre. Die Gleiserei öffnet am Samstag in einer ehemaligen Gabelstapler-Garage auf dem SBB-Areal an der Rundstrasse ihre Tore. Also dort, wo sich das nördliche Gleisfeld vom Hauptbahnhof her zum Kantonsspital hin auffächert. Von der Terrasse aus lassen sich die Züge aus nächster Nähe beobachten. So wartet beim Besuch des «Landboten» auf dem äussersten Gleis eine S-Bahn auf die Putzequipe.