Beeindruckende Heimserie – Die positive Atmosphäre beflügelt die Klotener Der Aufsteiger ist zu Hause stark. Die Fans trügen ihren Teil dazu bei, sagt Marc Marchon. Beim 4:3 nach Penaltyschiessen gegen Langnau feierte der Stürmer eine Premiere. Dominic Duss

Bringt Kloten gegen Langnau in Führung: Marc Marchon bejubelt das 1:0 und gleicht später zum 3:3 aus – es ist die erste Doublette des EHC-Stürmers in der National League. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

55 Punkte hat der EHC Kloten nach 37 Runden bereits auf seinem Konto. 37 davon gewann er im eigenen Stadion. Die letzten beiden erkämpften sich die Zürcher Unterländer am Samstag gegen die SCL Tigers. Es war ein wichtiger 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen. So distanzierten sie die elftplatzierten Emmentaler weiter, liegen nun in der Tabelle zehn Punkte vor ihnen. «Mit diesen beiden Punkten können wir zufrieden sein», betont Marc Marchon nach der Partie.