Logistik in Winterthur und Region – Die Post plant neues Logistikzentrum in Sennhof Weil es in der Grüze zu eng geworden ist, will die Post am Stadtrand ausbauen – an einem potenziell heiklen Standort. Till Hirsekorn

Im einen Teil der ehemaligen Fabrik mit dem Solarpaneldach zieht voraussichtlich im Sommer die Post ein. Foto: Madeleine Schoder

Bei der Post heisst es inzwischen alle Jahre wieder: Neuer Päckli-Rekord! Im letzten Jahr waren es 202 Millionen Pakete, 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr, 53 Prozent mehr als 2017, Tendenz steigend. Dieser Trend ist auch an Winterthur und Region nicht vorbeigegangen. Im Verteilzentrum in der Grüze ist es viel zu eng geworden. Die Post ist daher schon länger auf der Suche nach neuer Lager- und Logistikfläche. Inzwischen ist sie auf dem Bühler-Areal in Sennhof fündig worden. Im Fabrikgebäude auf dem Bühler-Areal soll neben den Standorten Grüze und Taggenberg (West), das erst 2021 bezogen wurde, ein weiteres regionales Verteilzentrum entstehen, ein Standort Ost mit knapp 2500 Quadratmetern Fläche.