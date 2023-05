Service public in Winterthur – Die Post Seen will sich verkleinern Winterthur-Seen behält seine Postfiliale. Der grössere Teil des roten Ziegelsteinbaus soll künftig aber fremdvermietet werden. Neu geplant ist auch eine Päcklistation. Michael Graf

Der Ziegelbau der Post an der Kanzleistrasse. Der Teil links soll fremdvermietet werden. Die Schalter wären nach dem Umbau dort, wo heute die Postfächer sind. Foto: Heinz Diener

Wer in Seen lebt, kennt das einstöckige rote Ziegelsteingebäude der Post an der Kanzleistrasse, auf halbem Weg zwischen Bahnhof und Shopping Seen. Ein am Freitag publiziertes Baugesuch macht darum hellhörig: Die «Umnutzung von Post- zu Gewerbefläche» wird dort angekündigt. Verliert Seen seine Post – oder zügelt die Filiale ins nahe Einkaufszentrum, wo im Erdgeschoss viele Flächen leer stehen?