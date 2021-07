Nach langen Verhandlungen – Die Postfiliale in Elgg bleibt erhalten Der Widerstand gegen die Schliessung war von Anfang an gross und hat sich nun ausgezahlt: Nach vier Jahren Verhandlungen bleibt die Filiale in Elgg bestehen. Nicole Döbeli

Die Poststelle in Elgg wird weiterhin offen bleiben. Foto: Marc Dahinden

Die Post hat sich entschieden, die Filiale in Elgg weiterhin eigenständig zu betreiben. «Wir setzen mit diesem Entscheid einen Punkt hinter die umfangreichen und aufwendigen Abklärungen und Gespräche zum Standort Elgg», sagt Markus Werner, Mediensprecher Region Nord. Die Pläne, die Post-Dienstleistungen zusammen mit lokalen Partnern als Agentur anzubieten, würden aktuell nicht mehr weiterverfolgt. Ebenfalls erhalten bleiben die Aufgabe- und Abholstellen im Quartierladen sowie in der Migros.

«Das ist sicher eine positive Nachricht», sagt Werner. Es sei speziell, dass die Abklärungen mehrere Jahre gedauert hätten. «Die Post hat sich bewusst Zeit gelassen, um die Rückmeldungen der Gemeinde und des Petitionskomitees zu prüfen und alle Aspekte sorgfältig zu analysieren.» Es sei aber nicht neu, dass die Post nach einer Überprüfung zum Schluss komme, eine Filiale weiterzuführen. Das habe auch mit der Strategie 2021 bis 2024 zu tun, die vorsehe, das Netz schweizweit bei 800 Postfilialen zu stabilisieren. Veränderungen sollen nur noch punktuell vorgenommen werden.

«Die vielen Gespräche haben sich gelohnt.» Christoph Ziegler, Gemeindepräsident

«Wir sind sehr froh über den Entscheid», sagt Gemeindepräsident Christoph Ziegler. Man habe sehr viele Gespräche mit der Post und anderen Unterstützern der Poststelle geführt: «Wir waren immer konstruktiv und freuen uns, dass sich dieser Aufwand und das Dranbleiben gelohnt haben.» An der Ausgangslage habe sich seit Beginn der Verhandlungen nicht viel verändert, aber es habe sich nun gezeigt, dass die Post in Elgg eben doch am richtigen Ort sei.

Vier Jahre seit Ankündigung

Im Mai 2017 hatte die Post angekündigt, 26 von 142 Filialen im Kanton Zürich überprüfen zu wollen. Darunter Wiesendangen, Oberstammheim, Marthalen und eben Elgg. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt gewesen, dass die eigenständigen Filialen in Elsau und Rikon schliessen werden und jeweils eine Agentur eröffnet werden soll.

Schnell formierte sich Widerstand. Der Gemeinderat Elgg schrieb mehrere Briefe, die Ortsparteien setzten sich für die Filiale ein, und ein Petitionskomitee trug 630 Unterschriften zusammen. 2018 kündigten die Post-Verantwortlichen an einer Informationsveranstaltung an, die Filiale noch im gleichen Jahr schliessen und durch je eine Agentur in der Drogerie im Dorfkern und im Quartierladen Neu-Elgg ersetzen zu wollen.

«Der Service public ist nichts mehr wert.» Monika Brühwiler, Primarschulpräsidentin in 2018

Die Empörung war riesig. 200 Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung äusserten fast ausschliesslich Kritik, und auch die Lokalpolitikerinnen und -politiker hielten sich nicht zurück: «Platt ausgedrückt: Als Bürger fühlt man sich verarscht. Ich stelle fest, dass der Service public nichts mehr wert ist», sagte etwa Primarschulpräsidentin Monika Brühwiler (SVP).

Nur eine überlebt

Anfang 2019 dann die Ankündigung der Post, dass der Entscheid vertagt und die Gespräche weitergeführt würden. Klar war dann schon, dass es mindestens zwei Angebote in Elgg geben wird und der Quartierladen in Neu-Elgg so oder so zur Aufgabestelle wird. Und schliesslich zeichnete sich langsam ab, dass es in Elgg doch noch zu einer Kehrtwende kommen könnte: Die Post suche nach einer Möglichkeit, die Filiale weiter zu führen, hiess es Mitte 2019 in einer Medienmitteilung. Der definitive Entscheid komme 2020.

Nun hat es rund vier Jahre gedauert von der Ankündigung der Überprüfung bis zum Entscheid, die Filiale in Elgg nicht zu schliessen. Den drei anderen Poststellen erging es schlechter: Bereits Anfang 2019 schloss die Filiale in Marthalen, Anfang 2021 folgten Wiesendangen und Stammheim. Somit ist der Erhalt einer Filiale zumindest in der Region Winterthur doch eher eine Ausnahme.

