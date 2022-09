5000 Franken Kaufkraftverlust – Die Preisexplosion bedroht den Mittelstand Strom, Krankenkassenprämien, Inflation: Laut dem Gewerkschaftsbund muss eine typische Familie mit einer jährlichen Einbusse von 5000 Franken rechnen. Diese Woche diskutiert das Parlament einen originellen Entlastungsvorschlag. Edgar Schuler

Auch mittelständische Familien müssen sich Sorgen machen, ob das Geld noch für alles reicht. Foto: Getty Images

Die Stromkosten steigen in der Schweiz um durchschnittlich 27 Prozent. Die Krankenkassen-Prämien erhöhen sich voraussichtlich um 10 Prozent. Und die generelle Inflationsrate liegt in der Schweiz derzeit bei 3,5 Prozent.

Aber was bedeutet das alles konkret für die Portemonnaies der Menschen? Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat die Prozentzahlen in Franken übersetzt. Wenn es keine Lohnerhöhungen gibt, reisst die Preisexplosion nächstes Jahr in das Budget eines typischen Haushalts ein Loch von fast 5000 Franken.

Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbunds, geht für seine Rechnung von einer vierköpfigen Familie aus, Haushaltseinkommen knapp 120’000 Franken. Das entspricht dem Median: Eine Hälfte aller Schweizer Haushalte hat ein tieferes Einkommen, die andere Hälfte ein höheres.

Vom Einkommen zieht Lampart die angekündigten Preissteigerungen beim Strom und bei den Prämien ab. Er nimmt eine Jahresinflation von 3 Prozent an und geht davon aus, dass die Löhne kaum steigen.

Noch im April erwarteten die Gewerkschaften einen Kaufkraftverlust von lediglich 3000 Franken. Die Energiekrise und die gestiegenen Gesundheitskosten führen nun zu dieser pessimistischeren Prognose.

«Die Zahl gibt ein recht gutes Bild davon, wie hart uns die Preissteigerungen treffen können», sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbunds. Foto: Susanne Keller

«Klar, die 5000 Franken sind ein Durchschnittswert», sagt Lampart. Denn je nach Wohnort und Einkommen werden manche Familien mehr, andere weniger betroffen sein. «Aber ich glaube, die Zahl gibt ein recht gutes Bild davon, wie hart uns die Preissteigerungen treffen können.»

Damit fühlt sich Gewerkschafter Lampart bestätigt, dass die Krise sich längst nicht allein auf die unteren Einkommensschichten auswirkt. «Bei Gewerkschaftsversammlungen treffe ich immer mehr Leute, die sich ernste Geldsorgen machen – und zwar auch solche mit guten mittelständischen Löhnen.»

«Wir haben es mit Preissteigerungen zu tun, wie es sie seit Anfang der 90er-Jahre nicht mehr gab – entsprechend gravierend sind die Folgen.» Aline Masé, Leiterin Sozialpolitik bei Caritas Schweiz

Aline Masé ist Leiterin Sozialpolitik bei Caritas Schweiz und beschäftigt sich von Berufs wegen mit den Auswirkungen von Preissteigerungen auf Familienbudgets. Sie hält die Berechnung des Gewerkschaftsbunds für plausibel. «Wir haben es mit Preissteigerungen zu tun, wie es sie seit Anfang der 90er-Jahre nicht mehr gab – entsprechend gravierend sind die Folgen.»

«Häufig melden sich die Menschen erst bei uns, wenn der Notgroschen aufgebraucht ist», sagt Aline Masé von der Caritas. Foto: Alexandra Wey

Die Caritas-Regionalstellen stellen bereits fest, dass Leute, die ohnehin schon in Geldschwierigkeiten stecken, sich vermehrt melden. Betroffen sind zwar bisher primär Familien im untersten Fünftel der Einkommenspyramide. Bei diesen machen Wohnen und Energie laut Bundesamt für Statistik ein Drittel des Haushaltsbudgets aus. Im Durchschnitt aller Haushalte ist es nur ein Sechstel.

«Es leuchtet aber ein, dass bei diesen Preissteigerungen auch mittlere Einkommensschichten zunehmend in Bedrängnis geraten», sagt Masé. Der Unterschied: Sie haben noch Reserven. «Häufig melden sich die Menschen erst bei uns, wenn der Notgroschen aufgebraucht ist und die Rechnungen, die sie nicht mehr zahlen können, schon vor ihnen auf dem Tisch liegen.»

Masé und Lampart halten es für dringend, dass die Politik nun vorausblickend für eine Entlastung der Familienbudgets sorgt. «Anders als bei Corona handelt es sich hier um eine Krise mit Ansage», sagt Masé. Die Preissteigerungen und ihre sozialen Folgen seien absehbar.

Vier Entlastungsvorschläge

Die Parteien überbieten sich bereits gegenseitig mit Vorstössen zum Kaufkrafterhalt. Vier Stossrichtungen zeichnen sich ab:

Steuern senken. Die SVP will bei den Staatsabgaben ansetzen: Senkung der Mineralölsteuern, die Krankenkassenprämien sollen in der Steuererklärung ganz vom Einkommen abgezogen werden können, Abschaffung des Eigenmietwerts für Hauseigentümer. Renten erhöhen. Die Mitte schlägt vor, die Renten an die Teuerung anzupassen. Profitieren sollen nicht nur AHV-Bezüger, sondern auch solche mit IV-Rente, Ergänzungs- oder Überbrückungsleistungen. Der Vorschlag wird auch von links unterstützt. Prämien verbilligen. Die SP will Familien mit tieferen Einkommen durch einen Ausbau der bestehenden Staatshilfe bei den Krankenkassenprämien helfen. Per dringlichen Beschluss soll der Bundesbeitrag um 30 Prozent erhöht werden. «Bundesscheck». Der originellste Vorschlag stammt ebenfalls von der SP. Sie will allen Haushalten bis zu einem Bruttoeinkommen von 90’000 Franken jährlich einen «Cheque fédéral» ausstellen: 260 Franken pro erwachsene Person und 130 Franken pro Kind. Ausgezahlt werden soll das Geld, wenn die Inflation eine bestimmte Schwelle überschreitet, beispielsweise 5 Prozent.

Bundesrat will keine Entlastung

Für den Bundesrat ist das alles kein Thema: Er lehnt die Vorstösse ab. Es gebe keinen Bedarf nach dringenden Massnahmen, schreibt die Landesregierung in ihrer Stellungnahme, die Inflation in der Schweiz sei vergleichsweise moderat. Ein «Bundesscheck» sei zudem nicht zielgerichtet. Dafür verweist der Bundesrat an die Kantone: «Die soziale Absicherung ist in erster Linie eine kantonale Aufgabe.»

Mit einer eigentlichen Standpauke doppelte Finanzminister Ueli Maurer am Mittwoch im Ständerat nach: «Wir haben nicht Gelder für alle.» Es sei einfach nicht der Moment, «nur wegen einer Teuerung von 3,5 Prozent wieder die Giesskanne hervorzunehmen und überall Subventionen zu bezahlen».

Das Parlament ist allerdings entschlossen, das Kaufkraftthema schnell an die Hand zu nehmen: Der Nationalrat hält dazu am Mittwoch eine ausserordentliche Session ab, der Ständerat am nächsten Montag.

