Nicolas Gisin, emeritierter Professor für Quantenphysik an der Universität Genf. Das Bild entstand 2013 in seinem Labor.

Nicolas Gisin, emeritierter Professor für Quantenphysik an der Universität Genf. Das Bild entstand 2013 in seinem Labor.

Herr Gisin, haben die drei Preisträger den Nobelpreis verdient?

Das Forschungsfeld hätte schon vor vielen Jahren einen Nobelpreis bekommen sollen. John Clauser und Alain Aspect haben ihre Arbeiten schon in den 70er- und frühen 80er-Jahren gemacht. Schon damals war offensichtlich, dass das den Nobelpreis verdient. Denn die beiden führten wegweisende Experimente durch. Diese haben gezeigt, dass die Quantenphysik unseren Blick auf die Welt grundlegend verändert. Der Preis ist also sehr verdient, was diese beiden geleistet haben, ist beachtlich.