Beata Sievi im Podcast – Die Psychologin, die Korsette schneidert Korsette können neben Unterdrückung genauso gut die weibliche Befreiung symbolisieren, sagt Beata Sievi im Podcast «Dialogplatz». Die Winterthurerin ist seit 20 Jahren Korsettmacherin und gibt Schneiderkurse.

Beata Sievi zeigt beim Gespräch einen der zwei Fingerhüte, die sie mitgebracht hat. Foto: Marc Dahinden

Die Schönheit, die Eleganz, die Betonung der Figur – und dann das schwierige, herausfordernde Handwerk dahinter: Das waren Beata Sievis Gründe, sich nach ihrer Zweitausbildung zur Bekleidungsgestalterin auf die Herstellung von Korsetten zu spezialisieren. Ihr polnischer Psychologieabschluss wurde in der Schweiz nicht anerkannt. «Als ich mit dem Korsettschneidern anfing, gab es noch nicht viele Informationen. Das Thema war nur wenigen vertraut», erzählt die Winterthurerin im Podcast «Dialogplatz». Die historischen Korsette in die heutige Zeit zu «übersetzen» und nach Materialien und Schnitten zu suchen, sei für sie deshalb Alleinstellungsmerkmal und persönliche Herausforderung zugleich gewesen.

Hören Sie hier das ganze Gespräch mit Beata Sievi:

So stark sie Mode als Ausdruck der Persönlichkeit sieht, so habe sie aufgrund des Images des Korsetts aber auch die Frage beschäftigt: «Diene ich mit meinem Handwerk dem Patriarchat oder der Emanzipation?» Das Korsett sei ursprünglich ein Prestigeobjekt und sogar ein Symbol der weiblichen Macht gewesen. «Wenn eine Frau ein Korsett trug, hat es ihr in vielerlei Hinsicht gedient», so die 57-Jährige. Es habe ihre Schönheit betont und gleichzeitig, in der damaligen Auffassung, auch ihren Charakter und ihre Persönlichkeit ausgedrückt.

«Man kann in einem Korsett weibliche Macht ausleben, man kann sich aber auch unterordnen.» Beata Sievi

Mit dem Aufkommen des «Playboys», der 1953 erstmals erschien, sei es dann zu einem Bruch in der Wahrnehmung der weiblichen Schönheit gekommen. «Seither wird die sexuelle Attraktivität einer Frau stärker von ihrem Charakter losgelöst betrachtet», erzählt Beata Sievi. «Und deshalb werden Kleider, die den Körper betonen, nun mehr mit der Sexualität assoziiert.»

Beata Sievi Ende 2011 in ihrem Atelier in Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Unter anderem weil sie es nicht zeitgemäss findet, zu dieser Reduktion der Frau auf ihre sexuelle Attraktivität beizutragen, habe sie das Massanfertigen von Korsetten etwas heruntergefahren. Heute arbeitet sie als Psychologin im Kreativatelier der Stiftung Wiesli mit psychisch beeinträchtigten Jugendlichen und schneidert nur noch ein Korsett pro Jahr. Sie gibt aber weiterhin Kurse, in denen man lernen kann, ein Korsett herzustellen. Schneiderisch beschäftigt sie sich seither mehr mit «Quilts», gesteppten Patchwork-Decken, für die man auch einen anderen Fingerhut braucht als für Korsette.

Sechs ihrer Korsette sind in Winterthur ausgestellt

Das Korsett sei weder per se feministisch noch unfeministisch: «Man kann in einem Korsett weibliche Macht ausleben, man kann sich aber auch unterordnen», so Beata Sievi. Es komme auf die Persönlichkeit der Trägerin und ihre Absicht an, mit der sie es trage: «Wenn ich unbedingt jemandem gefallen möchte und Angst habe, sonst nicht attraktiv genug zu sein, dann ist das kontrafeministisch.» Nach Jahren der Befreiung sollten sich Frauen «nicht immer nur damit befassen, wie wir uns für die männliche Welt sexuell attraktiv machen können». Wer aber im Korsett von der eigenen Ausstrahlung überzeugt sei, diese gerne zeige und für das eigene Vergnügen einstehe, setze das Korsett gut ein. «Das steht dann nicht in Opposition zum Feminismus», findet sie.

Solche Fragen diskutiert Beata Sievi auch mit Gästen in ihrer eigenen Salonbibliothek: früher auch an Soireen mit Korsettinszenierungen, heute nur noch an ihren Salons für Philosophie und Beziehungskultur. Momentan sind zudem einige ihrer Kreationen in Winterthur ausgestellt: Im «Kaffee Lou Salomé» in der Altstadt kann man freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr ihre liebsten sechs Korsette bewundern.

Beata Sievi mit Moderatorin Esther Schneider und Schriftsteller Martin Suter (v. l.) im Mai 2008 bei der Radio-Talksendung «Persönlich» im Casinotheater Winterthur. Foto: Heinz Diener

Welches Thema wann besprochen wird

00:48 Wie die Leute auf ihren Beruf reagieren

01:47 Wer trägt heutzutage Korsette?

04:22 Beata Sievis Faszination für das Korsett

06:09 Weibliche Schönheitsideale im Laufe der Zeit

09:24 Wie sich die Korsette verändert haben

10:20 Ist das nicht einschnürend und unbequem?

11:37 Wann sie selbst ein Korsett trägt

12:32 Das Korsett als Trend in Läden und auf den Laufstegen

14:22 Antrieb hinter dem Korsett und Feminismus

16:26 Von der Psychologie zur Mode: Ihr Werdegang

17:40 Ihre Lesungen und philosophischen Salons

20:41 Wie lange die Herstellung eines Korsetts dauert und was es kostet

22:05 Ein Viertel ihrer Kundschaft ist männlich

24:20 Gesundheitliche Bedenken zum Korsett

26:44 Welche ihrer Lieblingskorsette momentan ausgestellt sind

28:00 Ihr erstes Korsett war von Liebesbriefen inspiriert

29:43 Private Events mit ihrer Korsettkollektion

30:39 Was Beata Sievi mitgebracht hat

